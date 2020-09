Wilmès ‘bereid’ om voort te doen tot 1 oktober

Premier Sophie Wilmès aanvaardt het voorstel om in de Zestien te blijven tot 1 oktober. Wel wil ze ter beschikking blijven van het parlement, waar ze in maart beloofd had om ten laatste op 17 september een vertrouwensstemming te organiseren. Dat heeft Wilmès gezegd op een digitaal debat van haar partij MR.

17 september wás al nipt, maar nu de Vivaldi-trein noodgedwongen een tijd virtueel voort moet wegens de coronabesmetting van preformateur Egbert Lachaert (Open VLD) is de deadline hoe dan ook onhoudbaar geworden. Een formateur aanduiden in quarantaine blijkt niet te doen. De zeven onderhandelende partijen onderzochten dus al even hoe ze premier Wilmès best konden vragen om haar geplande vertrouwensstemming in het parlement, tóch uit te stellen.

Een draaiboek voor dit soort situaties is er niet, dus iedereen verwachtte wel dat ze gewoon in de Zestien zou blijven zitten, maar vandaag heeft Wilmès het ook officieel gemaakt. Op Le Libre Débat, een virtuele bijeenkomst van de liberalen - georganiseerd door MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, maar mét (online) aanwezigheid van zijn Vlaamse evenknie Lachaert - verklaarde ze bereid te zijn om voort te doen tot 1 oktober. Dat is de datum die de preformateurs zelf naar voren hebben geschoven, tegen dan moet er een nieuwe regering zijn.

‘Covid heeft zichzelf uitgenodigd aan de onderhandelingstafel, en de agenda overhoop gehaald. We moeten ons dus aanpassen, willen we het land in deze gezondheidscrisis blijven besturen’, zei Wilmès. Ze aanvaardt het voorstel om nog twee weken langer aan te blijven, maar wil wel ter beschikking blijven van het parlement zodat ze haar belofte alsnog kan nakomen. ‘Het blijft aan het parlement om bij meerderheid te beslissen of het deze wil deelt.’