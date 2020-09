Marianne Vos verovert 26ste ritzege in Giro Rosa op razend steile slotmuur

De Nederlandse Marianne Vos (CCC) heeft zondag de derde etappe van de Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen, op haar naam geschreven. Op een erg steile slothelling in Assisi was ze de snelste van het peloton. Haar landgenote Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) behoudt de roze leiderstrui.

Veel animo leverde de etappe van 142 kilometer tussen Santa Fiora en Assisi niet op, op enkele erg korte individuele aanvalspogingen en het muurtje aan het einde na dan. In de aanloop naar die bijzonder steile pukkel nam CCC de macht in dienst van Vos, die haar 26e ritzege in de Giro kon veroveren.

En dat deed Vos ook, want de 33-jarige Nederlandse hield aan de aankomst de Deense Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Nouvelle Aquitainie) en de Italiaanse Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) af. Wereldkampioene Van Vleuten finishte als vijfde, en dat volstond na haar solozege van zaterdag voor een nieuwe roze trui. Ook Lotte Kopecky (Lotto Soudal) wist nog een ereplaats te veroveren.

Ook maandag finisht de vierde rit van de Giro Rosa bovenop een stevige helling, na een etappe van 170 kilometer tussen Assisi en Tivoli. De rittenwedstrijd voor de WorldTour eindigt volgende zaterdag.