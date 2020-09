Bloomberg pompt 100 miljoen in campagne Biden in Florida

Miljardair Michael Bloomberg is volgens The Washington Post van plan zeker 100 miljoen dollar te spenderen aan de campagne van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden in de Amerikaanse ‘swing state’ Florida.

Hoe dichter de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 3 november naderen, hoe meer de spanningen én de sommen in beide kampen de hoogte in gaan. Via de pers laat Michael Bloomberg - miljardair en voormalig burgemeester van New York - weten dat hij minstens 100 miljoen dollar in de campagne van zijn partijgenoot Joe Biden wil pompen. Die neemt het straks op tegen huidig Amerikaans president Donald Trump.

‘Er is Mike Bloomberg veel aan gelegen om Trump te helpen verslaan, en dat zal gebeuren in de battleground states’, vertelt Bloombergs adviseur Kevin Sheekey in The Washington Post. ‘De investering betekent dat de Democraten en het campagneteam van Biden nog meer kunnen uittrekken om andere sleutelstaten te overtuigen, zoals Pennsylvania - dat bepalend zal zijn voor een zege voor Biden.’

Volgens de adviseur besloot Bloomberg over te gaan tot de financiële injectie nadat Donald Trump had laten weten uit eigen zak 100 miljoen te willen stoppen in zijn herverkiezingsstrijd in Florida.

Peilingen

De Republikeinse president staat in de peilingen achter op Biden, maar is bereid er alles aan te doen de kloof te dichten, desnoods door eigen kapitaal aan te spreken. Trump haalde voor zijn nationale campagne in augustus in totaal 210 miljoen op. Dat was aanzienlijk minder dan zijn Democratische rivaal, die vorige maand een recordbedrag van 364,5 miljoen vergaarde om zich te presenteren in de aanloop naar de verkiezingen van 3 november.

Opinie-onderzoekers constateerden de voorbije weken dat Trump in Florida inloopt op Biden. ‘Het stemmen begint in Florida op 24 september, dus de nood aan vers geld in deze staat is groot’, aldus nog Sheekey in The Washington Post.

Op Twitter laat Trump op zijn eigen manier verstaan wat hij er allemaal van vindt. ‘Ik dacht dat Mini Mike klaar was met politiek na het uitgeven van bijna 2 miljard dollar, en vervolgens het slechtste debatoptreden te geven in een presidentiële race ooit. Pocahontas (voormalig kandidate Elizabeth Warren, red.) maakte met één vraag een einde aan ’s mans politieke carrière. Hij zou beter New York City redden.’