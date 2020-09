Twee agenten in Los Angeles in kritieke toestand nadat ze in koelen bloede neergeschoten werden

In Compton, een voorstad van Los Angeles, zijn twee agenten zaterdagavond in hun patrouillewagen beschoten door een onbekende. Ze verkeren in levensgevaar, deelde de politie zondag mee.

De politie publiceerde een video van het incident. Daarop is te zien hoe een persoon de patrouillewagen nadert, het vuur opent en wegrent. De dader is nog niet gevat. ‘Ze zijn in een hinderlaag gelokt toen ze in hun wagen zaten’, tweette de politie.

De twee agenten, een 24-jarige man en een 31-jarige vrouw, liepen verscheidene schotwonden. ‘Ze vechten voor hun leven’, meldde de politie. In een andere tweet stelt de politie dat zich aan het ziekenhuis betogers hebben verzameld die ‘we hopen dat ze doodgaan’ scanderen.

‘Dit is nog maar eens een sombere herinnering eraan dat dit een gevaarlijke job is. Daden, woorden hebben gevolgen en onze job wordt er niet makkelijker op omdat mensen niet van ordehahdhaving houden’, zei politiebaas Alex Villanueva op een persconferentie.

De Verenigde Staten gaan al maanden gebukt onder de vertroebelde relaties tussen de politie en de zwarte gemeenschap. President Donald Trump, die zich in de verkiezingscampagne opwerpt als de verdediger van ‘law and order’, deelde de beelden op sociale media. ‘Beesten moeten hard aangepakt worden’, luidde zijn commentaar.