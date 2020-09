Trump wijt woekerende branden aan ‘slecht bosbeheer’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich voor het eerst uitgesproken over de vernietigende bosbranden aan de Westkust, die nu al drie miljoen are in de as hebben gelegd en zo’n 30 dodelijke slachtoffer hebben geëist. Volgens Trump heeft de ramp alles te maken met slecht bosbeheer.

‘Please remember the words. Very simple: forest management.’ Met die woorden reageerde de Amerikaanse president Donald Trump vandaag voor het eerst sinds weken op de hevige branden die een spoor van vernieling trekken door de staten California, Oregon en Washington. Hij erkende de ongeziene omvang van de natuurramp - nooit eerder woedden de branden zo hevig en zo lang - en bedankte de 28.000 brandweerlieden die zich onverdroten inzetten om de branden te bestrijden, maar weet het in één adem aan slecht bosbeheer.

Hij deed de uitspraak op een verkiezingsevenement in Nevada. Nevada en Arizona zijn voor Trump twee belangrijke plekken voor de presidentsverkiezingen op 3 november. Zijn reisschema in het westen behelst ook een stop in California morgen, voor een briefing over de bosbranden en de ravage die ze er al hebben aangericht.

Klimatologische noodtoestand

Die ravage neemt intussen hallucinante proporties aan. Tienduizenden mensen zijn uit hun huizen moeten vluchten, meer dan drie miljoen are liggen volgens CNN letterlijk in de as, hele dorpen zijn van de kaart geveegd en boven de drie getroffen staten is de lucht zwaar van de rook. Medici waarschuwen voor de slechte luchtkwaliteit, die mensen kwetsbaarder maakt voor covid-19. De dodentol is intussen opgelopen tot dertig, maar autoriteiten waarschuwen dat het cijfer snel de hoogte in dreigt te gaan.

De Californische gouverneur Gavin Newsom spreekt van een ‘verdomde klimatologische noodtoestand’. Wie niet gelooft in de opwarming van de aarde, moet maar eens in California komen kijken, klonk het vrijdag. Volgens Newsom moet de staat haar klimaatdoelstellingen bijsturen - en dan gaat het ook over mobiliteit en invulling van de openbare ruimte. Alleen al de laatste maanden zijn er 7.700 bosbranden opgetekend, tegenover 4.900 in heel 2019. Vijf van de tien zwaarste branden in California ooit, woedden afgelopen jaar.

Newson is niet de enige die wijst op de link met de opwarming van de aarde: verschillende wetenschappers van over de hele wereld waarschuwden al voor de toename van bosbranden als de strijd voor het klimaat niet wordt opgevoerd. De voorbije maand was de warmste augustus in California sinds het begin van de metingen.