Topmodel Bar Refaeli veroordeeld voor fiscale fraude

Het Israëlische topmodel Bar Refaeli is veroordeeld tot negen maanden gemeenschapsdienst wegens belastingontduiking. Haar 65-jarige moeder wacht een gevangenisstraf van zestien maanden.

In de Israëlische hoofdstad Tel Aviv is een vonnis geveld in de fraudezaak tegen het internationale topmodel Bar Refaeli. De 34-jarige moeder van drie is veroordeeld tot negen maanden gemeenschapsdienst omdat ze jarenlang inkomsten niet aangaf bij de Israëlische fiscus. Refaeli had al schuld bekend, in januari sprong haar moeder-manager voor haar in de bres door de verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken. Ook de moeder, Tzipi Refaeli, kreeg een straf: zij moet vanaf volgende week de cel in, voor een straf van in theorie zestien maanden.

Volgens de fiscus hebben de dames Refaeli verzuimd om belastingen te betalen op een geschat inkomen van zo’n 7,2 miljoen dollar, zo staat te lezen in de Israëlische krant Haaretz. De advocaten van het topmodel betwistten het misdrijf, volgens hen was Bar Refaeli tussen 2009 en 2012 simpelweg niet belastingplichtig in Israël.

‘We houden van je, Bar’

De beschuldigden waren zondag zelf aanwezig tijdens de uitspraak, het Israëlische gerecht had draconische veiligheidsmaatregelen getroffen zodat het publiek amper een glimp kon opvangen van Refaeli en haar moeder. Er waren ook fans aanwezig, één vrouw schreeuwde: ‘We houden van je, Bar’, toen het duo met mondmaskers naar de lift werd geleid.

Het topmodel zal haar verplichte gemeenschapsdienst moeten uitvoeren in een centrum voor mensen met fysieke beperkingen, in Tel Aviv, vijf dagen per week. Zij en haar moeder moeten ook ieder nog een fikse boete betalen van meer dan 600.000 euro, bovenop de terugbetaling van de achtergehouden belastingen.

Refaeli is gehuwd met de bekende miljardair Adi Ezra, in een ver verleden was ze de vriendin van de Hollywoodacteur Leonardo di Caprio.