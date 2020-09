Mathias vs. Matthias

In een interview met De Zondag neemt Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) andermaal de N-VA op de korrel. Zijn streekgenoot en Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA) repliceert. De Clercq breekt en passant een lans voor een nieuwe naam voor Open VLD.

‘Het is N-VA niet te doen om onze economie. Dat is maar de saus bovenop het échte gerecht: het einde van dit land. Daarom valt er federaal niet te besturen met N-VA. Wij willen een project vóór dit land.’ Dixit liberaal Mathias De Clercq vandaag in De Zondag. Volgens De Clercq is de N-VA niet in staat om een ‘krachtig beleid’ uit te tekenen voor de federale staat België, hij hoopt dan ook vurig dat de Vivaldi-coalitie op het schild kan worden gehesen. Pro memorie: in Gent bestuurt De Clercq zónder de N-VA, maar met groenen, socialisten en CD&V.

Het is niet de eerste keer dat de Gentse burgemeester uithaalt naar de N-VA - binnen zijn partij is hij één van de grootste criticasters -, maar een en ander staat volgens De Clercq niet in de weg van het Vlaams regeerakkoord. In Vlaanderen besturen beide partijen wel samen. ‘We zullen het regeerakkoord uitvoeren’, belooft De Clercq in naam van zijn partij.

Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA) reageert schamper. Hij noemt de demarche van De Clercq ‘een beetje flauw en zwak’. ‘Als je zelf geen verhaal meer te brengen hebt, dat je dan maar begint te schieten en anderen probeert zwart te maken’, zegt Diependaele in de marge van een bezoek aan Open Monumentendag.

Beweging met nieuwe naam

De Clercqs uithaal aan het adres van de N-VA staat in schril contrast met zijn lof voor het traject dat partijvoorzitter Conner Rousseau (SP.A) aan het rijden is. Een paar dagen geleden kondigde Rousseau aan dat zijn partij vanaf december ‘Vooruit’ zal heten - een beslissing die wat stof deed opwaaien aangezien er in Gent al een gelijknamig kunstencentrum huist.

‘Ik zeg al langer dat de klassieke partijen voorbijgestreefd zijn, evenals de links-rechts-tegenstelling. Ik ben blij dat ook anderen dat inzien’, verklaart De Clercq in hetzelfde interview. Ook Open VLD zou zich moeten omvormen tot een ‘open beweging’, klinkt het. Voor leden en niet-leden. En ja, daar hoort ook een nieuwe naam bij. Welke dat zou moeten worden, daar spreekt De Clercq zich niet over uit.

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert, die momenteel thuis herstelt van een coronabesmetting, liet voor de zomer al verstaan dat hij een naamsverandering voor zijn partij een goed idee vindt. ‘We kunnen wat meer rock’n rollgebruiken’, zei hij in mei in het weekblad Humo. ‘Maar voor je een nieuwe naam op de gevel schildert moet je eerst het gebouw zelf renoveren.’