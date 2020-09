Calvo: ‘Kernuitstap blijft uitgangspunt’

Volgens Groen-kopstuk Kristof Calvo moét er tegen 1 oktober een nieuwe federale regering zijn, mislukken is geen optie. ‘Onze enige obsessie is nu het regeerakkoord.’ Daar zal ongetwijfeld een passage over kerncentrales in staan - een heikel punt binnen de op til zijnde Vivaldi-coalitie. ‘De geplande kernuitstap blijft het uitgangspunt’, aldus Calvo op VTM.

Kamerlid Kristof Calvo (Groen) toont zich optimistisch over de snelle vorming van een federale regering zonder de N-VA. 1 oktober is de deadline die preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau zelf naar voren hebben geschoven, tegen dan moét het gebeuren volgens Calvo. ‘Mislukken is geen optie’, verklaart hij in VTM Nieuws.

Dé vraag die de Wetstraat bezig houdt, is wie de coalitie gaat leiden: met partijvoorzitter Paul Magnette (PS), vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) telt de Vivaldi-coalitie meerdere potentiële premiers. En MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez - de enige onderhandelaar die niet in quarantaine is - wil maar wat graag huidig premier Sophie Wilmès in de Zestien houden.

De ecologisten schuiven géén kandidaat naar voren. ‘Onze enige obsessie is het regeerakkoord’, zegt Calvo. Zijn naam gaat over de tongen als minister of zelfs vicepremier, maar de postenverdeling is volgens hem op dit moment niet aan de orde.

Bedrijfswagens

In dat regeerakkoord willen Groen en Ecolo voldoende eten en drinken terugvinden voor hun partijen. Kristof Calvo maakt zich sterk dat ook andere partijen snakken naar verandering en open staan voor een omslag op de klassieke groene thema’s, zoals een vermogens(winst)belasting of het omgooien van het systeem van fiscaal voordelige bedrijfswagens. In dat item verslikte Calvo zich tijdens de campagne van 2019.

‘Eerlijke fiscaliteit is onafwendbaar’, meent de Mechelaar. ‘Ook wat de bedrijfswagens betreft vinden velen - niet alleen groenen - dat het systeem veranderd moet worden. Ik ben ervan overtuigd dat de partijen elkaar kunnen vinden en dat er op die vlakken akkoorden kunnen gemaakt worden. Het is geen schande om compromissen te zoeken, dat is de laatste tijd te weinig gebeurd.

Kernenergie

Een passage over kernenergie kan in het regeerakkoord niet ontbreken. De voorbije dagen en weken bleek al dat de verschillende partijen daarover niet op één lijn zitten - of toch minstens zaten. Blijft de geplande kernuitstap in 2025 gehandhaafd of niet? Calvo noemt het ongeduld ‘logisch’ maar benadrukt ook dat de uitstap het ‘uitgangspunt’ blijft. De losse eindjes worden nog uitgeklaard, maar hij toont zich optimistisch.

Als de kernuitstap doorgaat, dreigt Vlaanderen dwars te liggen. Vlaams minister voor Energie Zuhal Demir (N-VA) weigert de Vlaamse klimaatplannen aan te passen. ‘Ze moeten rekening houden met ons. Als de federale regering gascentrales wil bouwen, moet ze daarvoor vergunningen krijgen van Vlaanderen’, klonk het zaterdag op Radio 1.

‘Ik ben daar enorm van geschrokken’, reageert Calvo. ‘Dit gaat niet eens over voor of tegen kernenergie zijn, maar over goed bestuur. Als er investeerders zijn voor gascentrales, voer je daar geen oppositie tegen. Ik roep de Vlaamse regering vooral op om met ons samen te werken.’