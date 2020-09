Winnares Annemiek van Vleuten lacht met eigen val bergop in Giro Rosa: “Zo ziet het er dus uit als je er helemaal door zit”

Nederlands wereldkampioene Annemiek van Vleuten heeft zaterdag met een knappe solo de ritzege en de leidersplek gepakt in de Giro Rosa. In de slotfase van die etappe ging Van Vleuten zowaar tegen de grond… bij het klimmen. Op Twitter kan ze lachen met de beelden. “Ik dacht dat ik die heuvel uiteindelijk op rende, maar nu ik het opnieuw zie lijkt het toch meer op wandelen”, klinkt het.

“Soms vragen mensen me hoe mijn benen voelen als je er helemaal door zit. Ik denk dat deze video het laat zien… Ik kon niet eens meer lopen of terug op mijn fiets raken”, aldus Van Vleuten. “Maar dit is ook een voorbeeld dat grind in etappekoersen onnodig, gek en gevaarlijk zijn. Hou het maar bij één dag zoals de Strade Bianche.”

“Het was zo zwaar, dat ik gewoon van mijn fiets moest”, zei Van Vleuten ook nog bij de NOS. “Natuurlijk niet echt fijn, maar het was Strade Bianche plus plus. Heel steil en heel erg los gravel.”