Ryanair zet dubbel zoveel Belgische banen op de helling als aangekondigd

Ryanair wil 172 banen schrappen in ons land. Dat heeft de Ierse luchtvaartmaatschappij laten weten aan de vakbonden. Het gaat om een verdubbeling in vergelijking met aanvankelijke plannen van Ryanair.

Er dreigen 106 cabineleden en 66 piloten hun baan te verliezen, aldus ACV Puls-secretaris Hans Elsen. In juli kondigde het bedrijf nog aan een 80-tal banen te willen schrappen. De banen verdwijnen zowel op de luchthaven van Charleroi als in Brussel.

Ryanair zou de extra banen schrappen omdat de coronacrisis de maatschappij zwaarder treft dan gedacht en er minder boekingen binnenkomen.

Volgens de vakbond is het ‘ongezien’ dat een bedrijf tijdens een ontslagprocedure extra banen wil schrappen. De vakbondssecretaris vermoedt dat Ryanair op die manier druk wil uitoefenen. ‘We zien in heel Europa hetzelfde scenario. Ryanair dreigt met ontslagen, om lonen te kunnen drukken en meer flexibiliteit te eisen’.

ACV spreekt over een ‘opportunistische’ maatregel door Ryanair. ‘In vergelijking met andere luchtvaartmaatschappijen is Ryanair minder zwaar getroffen’ door de crisis in de luchtvaart, omdat de maatschappij geen intercontinentale vluchten kent.

Bij Ryanair in ons land werken iets meer dan 500 mensen, van wie het merendeel op de luchthaven van Charleroi.