CD&V zet praktijktesten opnieuw op agenda

CD&V wil het systeem van de zogenaamde ‘mystery calls’ hervormen. Dat meldt de krant De Zondag. Kamerleden Nahima Lanjri en Nawal Farih nemen het voortouw.

‘In de evaluatie van de cijfers hebben we gezien dat dit heel slecht heeft gewerkt’, verklaart Nahima Lanjri (CD&V) aan VRT NWS. ‘We hebben van bij het begin gezegd dat we die wet moeten evalueren en indien nodig bijsturen. Dat is wat we nu gaan doen.’ De procedure kan volgens de CD&V-kamerleden eenvoudiger en effectiever.

Het wettelijk kader voor anonieme praktijktesten op de arbeidsmarkt werd in 2018 goedgekeurd. Het gaat dan om zogenaamde mystery calls, waarbij de sociale inspectie een anoniem telefoontje pleegt om discriminatie op de arbeidsmarkt op te sporen. Vorig jaar leidde dat maar twee keer tot een proces-verbaal.

Gevoelige materie

Toch is het opvallend dat de kamerleden de kwestie opnieuw op tafel leggen, want de materie ligt erg gevoelig. In juni dit jaar kwam het nog tot een crisisberaad in de Vlaamse regering, toen minister van Samenleven, Gelijke Kansen en Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) lokale besturen wilde aanmoedigen om praktijktesten uit te voeren. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) floot hem daarop terug.

Lanjri benadrukt dat ‘het zeker geen heksenjacht wordt’. Er moet vooraf altijd sprake zijn van een klacht. Maar volgens het kamerlid is een klacht, of eenderwelke objectieve aanwijzing van discriminatie, wel voldoende om de inspectie aan het werk te zetten. Dat is nu nog niet het geval, omdat nog aan een resem andere voorwaarden moet voldaan worden. De voorwaarde van een schriftelijk akkoord bij de arbeidsauditeur zien de kamerleden graag geschrapt. ‘Zo kan discriminatie doeltreffend bestreden worden’, verklaren de CD&V-ers aan De Zondag.