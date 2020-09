Wereldwijd protest kan executie van Iraanse worstelaar Navid Afkari niet beletten

In Iran is de 27-jarige worstelaar Navid Afkari geëxecuteerd. Hij werd veroordeeld voor het doodsteken van een beveiligingsbeambte tijdens protesten in 2018. Wereldwijd werd er actie gevoerd tegen zijn doodvonnis.

Internationale acties konden niet beletten dat Navid Afkari zaterdagochtend werd geëxecuteerd in de provincie Fars. De Iraanse staatsmedia maakten het nieuws bekend. Afkari werd samen met zijn broer in september 2018 gearresteerd en veroordeeld voor het doodsteken van een veiligheidsagent tijdens antiregeringsprotesten in de stad Shiraz.

Afkari diende een jaar na zijn arrestatie een klacht in wegens het bekennen onder druk van marteling. ‘Er is geen enkel bewijs tegen mij’, zei hij toen. Tien dagen geleden tweette de Amerikaanse president Donald Trump over zijn zaak, waarna de Iraanse staatsmedia zijn ingetrokken bekentenis opnieuw uitzond. Het regime ontkent de martelingen.

Het Internationaal Olympisch Comité reageert geschokt op de executie van de worstelaar. ‘Dit is zeer triest nieuws’, staat in een verklaring. ‘Het is bijzonder verontrustend dat we dit, ondanks pleidooien van atleten over de hele wereld en ons werk achter de schermen, samen met het Nationaal Olympisch Comité van Iran, de wereld worstelbond en de Iraanse worstelbond, niet konden voorkomen.’

Afkari nam nooit zelf deel aan de Olympische Spelen, maar het Olympisch comité komt op voor rechten van sporters van alle niveaus. Als worstelaar had hij vooral in zijn stad Shiraz een reputatie opgebouwd. De sport is bijzonder populair in Iran, waardoor zijn lot een extra gevoelige snaar raakt bij zijn landgenoten.

Nadat het nieuws bekendraakte, vonden protesten plaats in Berlijn, Londen, en Brussel aan de Iraanse ambassades.

In Iran werden afgelopen jaar 251 mensen geëxecuteerd. Enkel in China worden nog meer mensen omgebracht door het regime, berekende Amnesty International.