Naomi Osaka herstelt zich na dramatische eerste set en wint US Open: groots op het veld, groots op de barricades

Na de US Open 2018 en de Australian Open 2019 schrijft Noami Osaka (WTA 8) ook de US Open 2020 op haar naam. De 22-jarige Japanse zag een set lang sterretjes tegen een sublieme Victoria Azarenka (WTA 27), maar herstelde zich nadien op voortreffelijke wijze: 1-6, 6-3, 6-3. Zo bekroont Osaka een zomer waarin ze niet alleen de beste speelster was, maar ook de krachtigste stem tegen racisme en ongelijkheid.

Eén ding kwam uit alle voorbeschouwingen: als Azarenka haar niveau uit de vorige rondes zou halen - Elise Mertens en Serena Wiliams bibberen nog een beetje na - dan zou ze een grote kans maken op de trofee. En de 31-jarige Wit-Russische begon ook plankgas. Ze domineerde meteen de rally’s en ging al in het eerste spelletje doorheen de opslag van Osaka: 1-3. Toen ze dat snel daarna nog eens herhaalde – de twee dubbele fouten, de zes unforced errors en het gemolesteerde racket toonden dat de stress bij de 22-jarige Japanse lag – kwam bij 1-4 de eerste set al binnen handbereik. Bij 1-5 moest de US Open-kampioene van 2018 al serveren om in de set te blijven. Dat lukte niet. Na amper 26 minuten greep Azarenka haar eerste setpunt beet. En in stijl, met een sublieme bal rechtdoor langs de lijn: 1-6. 3 unforced errors tegenover 13 stuks: het was allicht de meest veelzeggende stat uit die eerste set.

Zeven maskers

Zeven maskers, zeven namen, zeven matchen. Het scenario dat Osaka in gedachten had voor het tornooi begon, werd de voorbije veertien dagen ook bewaarheid. Met elk van de die maskers wilde ze een slachtoffer van politiegeweld onder de aandacht brengen. In de finale huldigde ze de nagedachtenis van Tamir Rice, een twaalfjarige jongen die in 2014 stierf onder politiekogels in Cleveland. Dat extrasportieve engagement had haar, zo beklemtoonde ze keer op keer, ook sportieve kracht verschaft, maar tegen een tegenstander van dat niveau baat niets. Perfectie bestaat niet, maar Azarenka kwam een klein half uur lang heel dicht in de buurt.

Was het symbolisch dat in de eerste game van de tweede set de bal twee keer op de netband botste en toch nog goed viel voor Azarenka? Alles zat dus mee, die avond in New York: 0-2. En toch kantelde de kamp nog. Osaka ging voor het eerst door de service van haar tegenstander, de aanzet voor een complete metamorfose.

Afslachting

Set 1 was geen wedstrijd geweest, maar een afslachting; een strijd tussen een reus en een dwerg. Set 2 was wel een krachtmeting tussen de twee beste speelsters uit deze merkwaardige zomer. De echte Osaka was opgestaan, drijvend op een service die eindelijk schade toebracht, getuige daarvan haar vierde ace uit de tweede set: 5-3. Dit keer was het Osaka die Azarenka alle hoeken indreef met gerichte ballen. En alle slagen die in set 1 netjes de lijnen kusten, vielen voor de Wit-Russische nu aan de verkeerde kant. De ommekeer was ingezet: 6-3 en 1-1 in sets.

Omdat de poulain van de Belgische coach Wim Fissette het eerste game van set 3 won, stond ze voor het eerst op voorsprong in deze finale. Azarenka begon steeds meer tekenen van frustratie te vertonen, terwijl aan de overkant de sereniteit was teruggekeerd. Osaka brak als eerste de opslag: 3-1. Toen Azarenka vervolgens drie breakpunten verkwanselde, leek het einde nabij voor de mama van Leo: 4-1. Nog even spartelde ze tegen, maar dat volstond niet: 6-3.

Osaka had het voorbije jaar 37 miljoen dollar verdiend, een bedrag dat op jaarbasis nog geen enkele atlete ooit had verdiend. Daar komt nu een winstpremie van drie miljoen dollar bovenop. Maar belangrijker: een derde major.