Spectaculaire wolkenformatie boven Amerikaanse bosbranden

De bosbranden in de VS zorgen voor ongekende vernieling en spectaculaire beelden op de grond, maar ook hoog boven de wolken zijn er uitzonderlijke foto’s te maken. Een foto van een gigantische pyrocumulomnibus gaat de wereld rond, net als de wolk zelf overigens.

Ronduit spectaculair zijn de beelden die een passagier vorige week zaterdag schoot vanuit haar vliegtuig. Even moest Thalia Dockery zich in de ogen wrijven, zegt ze, daarna maakte ze toch maar de spraakmakende foto’s. Het fenomeen kreeg lange tijd geleden al een moeilijke naam: pryocumulomnibus. Een type wolk dat ontstaat boven de hitte van een grote brand - meestal dus bosbranden. Volgens wetenschappers is het mogelijk de grootste pyrocumulomnibus ooit boven de VS. Ook bij de branden in Australië begin dit jaar werden zulke wolkenformaties vastgesteld.

De NASA heeft de wolkenformatie eerder al een bijnaam gegeven: ‘Een vuurspuwende draak van wolken’. ‘De wolken ontstaan doordat de hete lucht van de bosbrand of een vulkaan op enkele kilometers hoogte plots in contact komt met vochtige lucht’, zegt meteoroloog David Peterson. ‘Wat er dan ontstaat is een soort regenloze storm, bovenop een gigantisch vuur.’ Zo’n pyrocumulomnibus is niet zonder gevaar, want in de zone onder de wolk ontstaat er een soort vacuüm, die kleine vuurtornado’s kan veroorzaken.

Today I was flying from San Jose to Las Vegas on SWA & I looked out my window & I saw this cloud. I l found out that it is a cumulonimbus flammagenitus cloud aka pyrocumulonimbus cloud, a type of cloud that forms above a source of heat, such as a wildfire #CreekFire pic.twitter.com/HCqyWiHpNx — Thalia Dockery (@SweetBrown_Shug) September 6, 2020

De wolken kunnen makkelijk gezien worden vanuit de ruimte, omdat ze gigantisch veel rook produceren. ‘Het is een van de vuilste wolken op aarde’, zegt Peterson, die gespecialiseerd is in het fenomeen. ‘Die wolken zijn als gigantische schoorstenen: ze zuigen rook weg van de grond en injecteren het terug in de lucht op hele grote hoogte.’ En daar kunnen de wolken lang blijven hangen. ‘Weken, soms zelfs maanden’, zegt Peterson. ‘Op die hoogte reizen ze zelfs de hele wereld rond.’