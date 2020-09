Aantal besmettingen in stijgende lijn: meer dan 600 besmettingen per dag

Tussen 3 september en 9 september is het gemiddelde aantal coronabesmettingen gestegen naar 636. Dat is een forse stijging met 38 procent tegenover de week voordien, meldt Sciensano.

Sprak viroloog Steven Van Gucht vrijdag nog van een ‘kleine versnelling in de toename’ (met 22 procent), dan lijkt die trend zich dit weekend fel door te zetten: gisteren was de stijging nog 29 procent tegenover de week voordien, vandaag 38 procent. Het totaal aantal besmettingen bevindt zich vandaag op 92.478 gevallen. Op 7, 8 en 9 september werden respectievelijk 910, 829 en 868 besmettingen vastgesteld. Het is van april geleden dat dergelijke cijfers werden genoteerd.

Ook het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames is verder gestegen naar 23,7, een stijging met 8 procent. Op zaterdag 12 september werden 34 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, waardoor er nu 260 patiënten verspreid over het hele land liggen. In totaal zijn over de gehele periode in België 19.273 patiënten opgenomen voor covid-19.

Het aantal doden blijft voorlopig wel laag en hangt rond 2,6 per dag. Het totale aantal dodelijke slachtoffers staat nu op 9.923.