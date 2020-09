Club Brugge scoort er vier voor zijn twaalfde man, Waasland-Beveren kan het slechts even spannend houden

Club Brugge verwende 9.000 teruggekeerde fans met vier goals tegen Waasland-Beveren. Hans Vanaken (twee keer), David Okereke en Michael Krmencik (met zijn eerste voor Club) doen het manke competitiebegin vergeten. Waasland-Beveren streed maar miste kwaliteit om Club met zijn twaalfde man te verslaan: 4-1.

‘Ruud! Ruud!’, als de kapitein een corner gaat trappen. Bewonderende ‘oohs’ en ‘aahs’ wanneer Emmanuel Dennis een bal dood op de voet laat vallen. Zestig seconden applaus in minuut 23. Het was zaterdag allemaal terug op Jan Breydel. Als een vakantiehuis dat na een lange winter weer wat warmte voelt.

Helemaal zoals vroeger is het nog niet. Alleen de ‘kapiteins’ van elke bubbel mogen drank gaan halen. En per bubbel mogen maximaal twee mensen tegelijk naar de wc. Mensen zitten op andere plaatsen dan ze gewoon zijn en moeten andere ingangen en andere ‘tijdslots’ gebruiken. Maar corona heeft ook onverwachte voordelen. Geen parkeerproblemen aan het stadion bijvoorbeeld en de kans om eens met gestrekte benen in plaats van opgevouwen op de zittribunes een wedstrijd bij te wonen.

Ook de spelers hadden deugd van de vocale steun van de 9.000 gelukkigen. Emmanuel Dennis trok de goeie lijn van op Racing Genk door en was zeventig minuten lang een gesel voor de bezoekende linkerflank. Hans Vanaken speelde zijn beste wedstrijd van het seizoen, afgekruid met twee doelpunten. Odilon Kossounou, de vervanger van de opgesloten Brandon Mechele, bleef overeind in het hart van de verdediging.

Strafschop?

Club Brugge kwam met wat meeval op voorsprong. Emmanuel Dennis daagde Amine Khammas uit, liet de linksachter van Waasland-Beveren happen en flitste hem voorbij, het strafschopgebied tegemoet. Toen Dennis voelde dat Khammas hem opnieuw had ingehaald zocht hij de fout en ging hij neer op de rand van de zestien. Scheidsrechter Lambrechts gaf penalty, Hans Vanaken schoof het leer onder het lichaam van de nieuwe doelman Nordin Jackers in doel.

De strafschop was misschien discutabel geweest, de voorsprong van Club Brugge was dat niet. Vanaf de eerste minuut nam Club de match in handen en dreigde het, vooral van de rechterkant. Clinton Mata haalde geregeld de achterlijn en Schoonbaert moest zijn lichaam gebruiken om de afhakende Badji van een doelpunt te houden. Kort na het openingsdoelpunt van Club hadden Vanaken en Badji kansen op 2-0.

Maar ook Waasland-Beveren deed mee. Coach Nicky Hayen hoopte de snelheid van Efford en Koita te benutten en hield zijn twee aanvallers voorin. Mignolet moest een eerste keer aan de bak op een poging van afstand van van Verreth.

Vanaken opnieuw

De 1-1 kwam er na een vlijmscherpe counter. Vukotic tackelde wild in op Mata, had volgens scheidsrechter Lambrechts voldoende bal mee, en na een snelle uitbraak bediende Efford Heymans voor de gelijkmaker. De VAR keek minutenlang uit alle hoeken naar de overtreding van Vukotic en liet Lambrechts er nog eens naar kijken. De ref bleef bij zijn oordeel.

Club talmde niet lang om opnieuw op voorsprong te komen. Na alweer een actie van Dennis mocht Vormer een corner trappen, Vanaken won het kopbalduel van Heymans en kopte zijn tweede van de avond binnen. Ook Dennis jaagde zijn goal na, maar een schot ging net naast.

Waasland-Beveren probeerde de bakens te verzetten, maar miste creativiteit om Club in last te brengen. Na zes minuten in de tweede helft was de wedstrijd gespeeld. Sobol zette voor, Okereke kwam goed ingelopen en scoorde zijn eerste goal in 2020.

Twee keer dreigden de bezoekers nog. Mignolet moest een kopbal van Wuytens in corner duwen en kreeg af te rekenen met een afstandspoging van Koita. Maar het was Club dat het gevaarlijkst bleef. Vormer kreeg goeie kans op voorzet van Rits, na een goed voorbereidend werk van Okereke.

Eindelijk Krmencik

Het meest emotionele moment moest toen nog komen. Halfweg de tweede helft viel Michael Krmencik in. De Tsjechische spits had raak getroffen voor zijn land maar jaagt sinds zijn miljoenentransfer in januari nog steeds zijn eerste officiële doelpunt voor Brugge na. Na enkele ongelukkige acties was het vijf minuten voor tijd zo ver. Op voorzet van Sobol kopte de nummer 9 van Club de 4-1 tegen de touwen. Hij liep naar de cornervlag en verborg zijn gezicht in zijn handen. Dit doelpunt doet een last van zijn schouders vallen.

Waasland-Beveren heeft nog een maand om versterking aan te trekken onder nieuwe investeerders. Het toonde zich strijdvaardig, maar miste kwaliteit om een steeds beter voetballend Club iets in de weg te leggen. Zeker als de twaalfde man ook weer present tekent.

Foto: Photo News

Eindstand: 4-1

Club Brugge: Mignolet; Mata, Kossounou, Deli, Sobol; Rits, Vormer, Vanaken; Dennis (71’ De Ketelaere), Badji (65’ Krmencik), Okereke (78’ Diatta)

Waasland-Beveren: Jackers; Mertens, Schoonbaert, Wuytens, Vukotic, Khammas; Schryvers (63’ Bizimana), Verreth (79’ Albanese), Heymans; Koita, Efford (70’ Sula)

Doelpunten: 16’ Vanaken (strafschop) 1-0, 30’ Heymans (Efford) 1-1, 39’ Vanaken (Vormer) 2-1, 50’ Okereke (Sobol) 3-1, 84’ Krmencik (Sobol) 4-1

Gele kaarten: 34’ Sula, 40’ Schoonbaert, 52’ Dennis

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Erik Lambrechts