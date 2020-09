Standard lijdt met tien man eerste nederlaag: uitgekiend OH Leuven doet gouden zaak

Een sterk OH Leuven heeft Standard zijn eerste nederlaag aangesmeerd. De Luikenaars vielen op het uur met tien man na de uitsluiting van Gavory en gingen met 1-0 de boot in aan Den Dreef, waar de 2.000 dolenthousiaste fans er een feestje van maakten. Voor OHL betekent het een eerste thuiszege, voor Standard een eerste nederlaag van het seizoen.

Lang was het niet wachten tot Standard, waar Oulare voorin de plaats innam van Avenatti, een eerste keer voor doel opdook. In de vierde minuut legde Raskin aan van net buiten de zestien, zijn schot ging een half metertje naast. Nog in diezelfde minuut prikte OHL tegen. Henry stond oog in oog met doelman Bodart, maar twijfelde en liet de kans zo verloren gaan. Veel meer hadden de Leuvenaars in het eerste kwart van de wedstrijd niet in de pap te brokken. De bezoekers – die een bijzonder hoog tempo oplegden - waren baas, Lestienne en Cop konden de beste mogelijkheden net niet afwerken. Na nauwelijks twintig minuten was er wel slecht nieuws voor Standard. Lestienne blesseerde zich bij een spurtje aan de hamstring en moest naar de kant. Boljevic was zijn vervanger. Nadien nam Standard wat gas terug, en was er een hele tijd minder te beleven. Tien minuten voor rust was het nog eens aan OHL. Sowah brak uit op rechts en bediende Henry, die centraal stond maar vanop een tiental meter pal op Bodart besloot. Een stevige misser, maar het ergste moest nog komen voor de Leuvenaars. Mercier kreeg veel ruimte om aan te leggen vanop een kansrijke positie, maar mikte wel vijftien meter naast. De tweede helft begon lang niet zo furieus als de eerste, maar Cimirot kreeg na een minuutje of acht wel een goeie kans. Zijn afstandsschot zoefde nipt over. Verder was het wachten op een noemenswaardige gebeurtenis tot Standard op het uur met tien viel. Gavory had op een versnelling van Mercier geen ander antwoord dan hem neer te halen en kreeg zo zijn tweede gele kaart onder de neus geduwd. Een beetje tekenend voor een partij die steeds nerveuzer en potiger werd.

Marc Brys en zijn jongens smeerden Standard de eerste nederlaag van het seizoen aan. Foto: Photo News

Sowah fijntjes

De man-meer-situatie deed OHL – daarbij gesteund door zijn steeds enthousiastere fans – geloven in de eerste thuiszege van het seizoen. De Leuvenaars namen het commando over, maar tot veel uitgespeelde kansen leidde dat op het eerste zich niet. Hubert legde aan vanop iets meer dan twintig meter, maar besloot evenveel meter naast. Aan de overkant kwam Cop er twintig minuten voor affluiten nog eens uit, zijn schot ging voorlangs. Iets meer dan tien minuten voor tijd wist de thuisploeg haar overwicht dan toch te benutten. Mercier bediende Sowah – die twee vormden de laatste weken al vaker een moeilijk af te stoppen duo – en de Ghanees prikte fijntjes in de linkerhoek. De wedstrijd was beslist in het voordeel van OHL. Oulare kwam in de blessuretijd wel nog heel dicht bij de gelijkmaker, maar doelman Iversen kon zijn kopbal uit doel ranselen. OHL is als promovendus uitstekend begonnen met acht op vijftien. Standard telt nog twee puntjes meer, maar riskeert leider Charleroi straks tot vijf punten te zien weglopen.

Doelpunten: 78’ Sowah 1-0 (Mercier)

OHL: Iversen, Ouedraogo, Kotysch, Raemaekers, Bese, Croizet (48’ Vlietinck), Malinov (73’ Perbet), Hubert, Sowah (89’ Keita), Henry, Mercier

Standard: Bodart, Vanheusden, Gavory, Laifis, Cimirot, Fai, Lestienne (21’ Boljevic), Raskin (80’ Carcela), Amallah, Oulare, Cop (72’ Bokadi)

Gele kaarten: 9’ Oularé, 24’ Gavory, 32’ Kotysch, 51’ Raskin, 84’ Raemaekers

Rode kaarten: 60’ Gavory (tweede geel)

Scheidsrechter: Van Driessche