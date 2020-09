Veel arrestaties bij demonstraties gele hesjes in Parijs

Tijdens acties en demonstraties van de gele hesjes in Parijs zijn zaterdag ruim 250 mensen aangehouden. Volgens lokale media werden afvalcontainers en één auto in brand gestoken en zouden agenten zijn aangevallen. De politie zette traangas in.

Op Twitter heeft de politie foto’s verspreid van verboden zaken die arrestanten bij zich droegen. Onder meer een schroevendraaier, flessen, messen en een boog zijn in beslag genomen. Op sociale media werden filmpjes gedeeld waarop te zien is hoe actievoerders auto’s in de Franse hoofdstad vernielden.

Er zou een duizendtal demonstranten geweest zijn, terwijl er duizenden verwacht werden.

Honderden politieagenten werden ingezet op de Champs-Élysées in het centrum van Parijs, waar het stadsbestuur demonstraties had verboden. Agenten controleerden de identiteitskaarten van voorbijgangers en doorzochten hun tassen, terwijl veel winkels dichtgetimmerd waren uit vrees voor plunderingen die herhaaldelijk plaatsvonden tijdens het geweld van vorig jaar.

Comeback

Na een pauze in de zomer hebben de gele hesjes hun comeback gemaakt in de straten van Frankrijk. Niet alleen in Parijs, maar ook in andere delen van het land zijn weer bijeenkomsten aangekondigd. In Toulouse, een van de bolwerken van de protestbeweging, hebben de autoriteiten een demonstratie verboden vanwege het coronavirus. Ze verwezen daarbij ook naar de problemen die in 2018 en 2019 ontstonden bij protesten.

Werkenden van vooral buiten de grote steden die merkten dat ze steeds minder te besteden hebben, brachten de burgerbeweging tegen sociale onrechtvaardigheid een tweetal jaar geleden op gang. Na verhogingen van de brandstofprijzen trokken de ‘gilets jaunes’ op zaterdag 17 november 2018 voor het eerst de pleinen, straten en snelwegen op. Op vele zaterdagen daarna bleven ze protesteren, waarbij het geregeld kwam tot gewelddadige confrontaties met de politie.