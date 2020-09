Nieuwe demonstratie van Annemiek van Vleuten: Nederlandse soleert in Giro Rosa naar ritzege en leiderstrui

De Nederlandse Annemiek van Vleuten heeft al in de tweede etappe van de Giro Rosa de macht gegrepen. De 37-jarige wereldkampioene soleerde naar de ritwinst en nam ook de leiding in het algemeen klassement. De tweede etappe ging over 124,8 kilometer tussen Civitella Paganico en Arcidosso, over een deel van het parcours van Strade Bianche.

Van Vleuten zegevierde begin augustus in die Italiaanse eendagskoers over deels onverharde wegen en ze was ook zaterdag op het voor haar bekende terrein de sterkste. Ze reed in de finale op een beklimming weg bij haar concurrentes. Op een van de steile gravelstroken moest Van Vleuten even van haar fiets, maar ze kon al snel weer verder en soleerde naar de winst. Anna van der Breggen kwam op 1 minuut en 16 seconden als tweede over de finish.

“Ik ben heel diep gegaan, want je weet nooit wat er nog komt. Je moet iedere seconde pakken die je kan”, zei Van Vleuten, die een dag eerder met Mitchelton-Scott derde was geworden in de ploegentijdrit. “Daarom ben ik aan het begin van de klim weggesprongen. Ik wilde zoveel mogelijk tijd pakken, want we hebben in deze Giro Rosa geen finish bergop. Het kan dus uiteindelijk een secondespel worden. Iedere seconde telt.” De kopvrouw van de Australische ploeg ruilt haar regenboogtrui voorlopig in voor de roze trui, als nummer 1 van het klassement. “Het is altijd speciaal om in Italië in het roze te rijden.”

Van Vleuten schreef de Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen, de afgelopen twee jaar op haar naam. De Giro Rosa telt negen etappes en eindigt volgende week zaterdag in Motta Montecorvino.

. Uitslag:

1. Annemiek Van Vleuten (Ned/Mitchelton-Scott) in 3u53:20

2. Anna van der Breggen (Ned) op 1:16

3. Katarzyna Niewiadoma (Pol)

4. Cecilie Ludwig Uttrup (Den) 1:29; 5. Ashleigh Moolman (ZAf) 3:07; 6. Mavi Garcia (Spa); 7. Mikayla Harvey (VSt) 3:11; 8. Soraya Paladin (Ita) 3:52; 9. Erica Magnaldi (Ita) 3:55; 10. Amanda Spratt (Aus) 3:57; 42. Lone Meertens 10:59; 57. Lotte Kopecky 12:46; 60. Jolien D’hoore 13:44; 79. Julie Van De Velde 17:42 - opgave Naomi De Roeck

. Stand:

1. Annemiek Van Vleuten (Ned/Mitchelton-Scott) in 4u13:20

2. Anna van der Breggen (Ned) op 1:18

3. Katarzyna Niewiadoma (Pol) 1:33

4. Cecilie Ludwig Uttrup (Den) 2:54; 5. Mikayla Harvey (Aus) 3:26; 6. Ashleigh Moolman (ZAf) 3:54; 7. Mavi Garcia (Spa) 4:01; 8. Amanda Spratt (Aus) 4:07; 9. Elise Chabbey (Zwi) 4:15; 10. Elisa Longo Borghini (Ita) 4:27; 52. Jolien D’hoore 13:52; 59. Lotte Kopecky 14:29; 63. Lone Meertens 14:51; 77. Julie Van De Velde 19:22