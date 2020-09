Het spinnenseizoen is opnieuw gestart en opvallend dit jaar: er worden amper nog kruisspinnen gespot. ‘De kruisspin was vroeger de meest voorkomende soort, maar komt nu amper nog voor’, zegt spinnenkenner Koen Van Keer. De oorzaak ligt vooral bij de klimaatverandering.

