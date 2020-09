Topman modegroep FNG en voorzitter KV Mechelen opgesloten in de gevangenis

De voorzitter van KV Mechelen, Dieter Penninckx, zit opgesloten in de gevangenis van Mechelen. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Penninckx, is een van de toplui achter modegroep FNG, waaronder het failliete Brantano valt. Hij wordt verdacht van financiële fraude. Zijn echtgenote Anja Maes werd onder elektronisch toezicht geplaatst.

Bij het grote publiek is hij vooral bekend als voorzitter van voetbalclub KV Mechelen, waar hij ook grotendeels eigenaar van is. Maar tot voor kort was Dieter Penninckx in de eerste plaats CEO van modegroep FNG in Mechelen, het moederbedrijf van Brantano waar hij medeoprichter van is.

In augustus raakte bekend dat de drie stichters van FNG in verdenking werden gesteld van valsheid in geschrifte, valse jaarrekeningen, manipulatie van de beurskoers en het niet willen meewerken aan een onderzoek van beurswaakhond FSMA. Concreet gaat het dus om Dieter Penninck, zijn echtgenote Anja Maes en gewezen business-partner Manu Bracke.

Eind augustus besliste de onderzoeksrechter om hen vrij te laten onder strikte voorwaarden. Maar het parket van Antwerpen bevestigt zaterdag dat Dieter Penninckx vrijdag alsnog werd aangehouden omdat hij zijn voorwaarden zou hebben geschonden. Welke voorwaarden, daar wil het parket niet op ingaan. Het onderzoek loopt nu verder, benadrukt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens.

Huiszoekingen

Anja Maes, de echtgenote van Penninckx, werd eveneens aangehouden, maar zij werd vrijdag weer vrijgelaten onder elektronisch toezicht. Het gerecht onderzoekt momenteel of er misdrijven zijn gepleegd bij de failliete modegroep FNG, die onder meer winkels als Brantano, CKS, Claudia Sträter en Fred & Ginger in haar portefeuille had. Enkele weken geleden werden er op verschillende plaatsen ook huiszoekingen uitgevoerd. Er zijn aanwijzingen dat FNG eigen aandelen tijdelijk parkeerde in een Nederlandse stichting, zonder dat gezegd werd dat FNG daarbij financieel risico liep. Er zouden ook betwistingen zijn in verband met de boekhoudkundige verwerking van bepaalde overnames. Ondertussen blijft na het faillissement nog weinig over van het FNG-imperium. De groep ging deze zomer over de kop nadat alle kandidaat-overnemers afhaakten. Er waren al langer vermoedens van wanbeleid.

Voetbalmatch

De timing van de aanhouding van Penninckx is opmerkelijk. Uitgerekend op het moment dat zijn club KV Mechelen zaterdag zijn eerste match van het seizoen speelt mét publiek, zit de belangrijkste man binnen de club opgesloten achter de tralies van de gevangenis van Mechelen.

Penninckx deed het al een tijdje rustiger aan binnen de club als gevolg van medische redenen. Hij is sinds eind 2017 meerderheidsaandeelhouder bij KV Mechelen. De man supportert al heel zijn leven voor de club en kocht een jaar geleden Olivier Somers uit na de hele heisa rond operatie Propere Handen.

In juni verklaarde Penninckx in een interview met De Standaard dat de coronacrisis de zwaktes binnen zijn bedrijf had blootgelegd. ‘Een zwakke balans en een organisatie die onvoldoende aangepast was’, zei hij. ‘Ik moet durven toegeven dat ik niet altijd op het juiste moment de juiste keuzes heb gemaakt, maar ik heb ze wel altijd genomen in het belang van het bedrijf. Mijn leven zit daar in. Ik heb alles gedaan voor dit bedrijf. Ben ik te snel gegaan? Als je erin zit, besef je minder hoe snel je gaat. Het was altijd vanuit een visie.’