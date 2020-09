Ierse kooivechter Conor McGregor gearresteerd op Corsica wegens poging tot aanranding

De Ierse kooivechter Conor McGregor is gearresteerd op het eiland Corsica. Hij wordt verdacht van een poging tot aanranding. Er werd donderdag een klacht tegen hem ingediend.

De 31-jarige Ier is een wereldster in de Mixed Martial Arts (MMA), komt uit in de UFC (Ultimate Fighting Championship) en zorgde in 2016 voor een primeur door als eerste de wereldtitel in twee verschillende gewichtsklassen in zijnbezit te hebben (vedergewicht en lichtgewicht).

McGregor kondigde vorige maand zijn afscheid als vechtsporter aan. Die onverwachte mededeling deed hij op Twitter, maar aan het waarheidsgehalte wordt getwijfeld. De Ier heeft al twee keer eerder gezegd dat hij zou stoppen, maar kwam beide keren al snel terug op dat besluit.