AstraZeneca hervat proeven met mogelijk coronavaccin

Het Britse farmabedrijf AstraZeneca hervat de proeven met een mogelijk coronavaccin. Dat laat het bedrijf weten in een mededeling.

Woensdag werden de testen tijdelijk stopgezet vanwege medische problemen met een proefpersoon (DS 10 september 2020). AstraZeneca, dat het vaccin samen met Oxford University ontwikkelt, kreeg intussen de toestemming van het Britse controleorgaan Medicines Health Regulatory Authority (MHRA) om de proeven te hervatten.

Het is niet abnormaal dat proeven tijdelijk moeten stoppen bij medische problemen. Onafhankelijke commissies en regulatoren moeten de data evalueren vooraleer de proeven hervat kunnen worden. En dat is nu gebeurd, aldus AstraZeneca.

Wat de proefpersoon precies overkomen was, wordt niet gezegd. Maar volgens Amerikaanse media had een vrouw een ontsteking van het ruggenmerg gekregen. Ze zou aan de beterhand zijn.

‘Alle onderzoekers en proefpersonen zullen een update krijgen met alle relevante informatie’, werd nog meegedeeld door het farmaconcern.

Koploper

AstraZeneca zou een van de koplopers zijn in de race naar het vaccin. Vandaag bevindt ‘AZD1222’ van ­AstraZeneca zich als een van de weinige kandidaat-vaccins in de laatste fase van het onderzoek vóór de geneesmiddelenagentschappen de dossiers beoordelen en, in het beste geval, goedkeuren voor verkoop. Het bedrijf nam ook de leiding in het sluiten van overeenkomsten met overheden voor de levering van grote hoeveelheden van het vaccin. Het heeft al deals gesloten met de Amerikaanse, Britse en Japanse overheden en met de Europese Commissie.