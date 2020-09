Tim Merlier heeft eerste zege in Worldtour beet na indrukwekkende sprint in Tirreno-Adriatico

Tim Merlier (Alpecin-Fenix) heeft de zesde etappe van de Tirreno-Adriatico gewonnen. De Belgisch kampioen klopte Fernando Gaviria en Magnus Cort Nielsen op indrukwekkende wijze in de sprint. Simon Yates blijft leider.

In de zesde etappe van de Tirreno-Adriatico was het na een paar bergritten vandaag nog eens aan de spurters. Vijf renners kleurden de vlucht van de dag: Carl Fredrik Hagen (Lotto - Soudal), Axel Domont (AG2R La Mondiale), Veljko Stojnic (Vini Zabù - KTM), Simon Pellaud en Josip Rumac (Androni Giocattoli - Sidermec). Meer dan drie minuten kregen de aanvallers niet. Bora-hansgrohe bepaalde het tempo in het peloton in functie van Pascal Ackermann, die de eerste twee etappes op zijn naam schreef.

Bij het ingaan van het laatste van vier plaatselijke rondjes was het vijftal eraan voor de moeite. Carl Frederik Hagen spartelde nog wat tegen, maar op 14 kilometer van de streep kon het peloton zich opmaken voor de verwachte massasprint.

Het was Bora-hangrohe dat de sprint goed voorbereidde voor Ackermann, het treintje van Alpecin-Fenix, met Mathieu van der Poel die de sprint aantrok voor Tim Merlier, zat aanvankelijk wat ver. Het was uiteindelijk Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) die de sprint aanzette, maar Merlier kwwam vlot uit het wiel van de Colombiaan en hield makkelijk stand. Na een valpartij in de eerste etappe heeft Merlier zijn felbegeerde zege nu eindelijk beet.

Uitslag:

1. Tim Merlier (Alpecin - Fenix)

2. Pascal Ackermann (BORA - hansgrohe)

3. Magnus Cort (EF Pro Cycling)

4. Fernando Gaviria (UAE Team Emirates)

5. Mike Teunissen (Jumbo - Visma)

Stand:

1. Simon Yates (Mitchelton-Scott) 27:36:29

2. Rafal Majka (Bora-hansgrohe) +16

3. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) +39

4. Aleksandr Vlasov (Astana) +49

5. Fausto Masnada (Deceuninck - Quick-Step) +54

.