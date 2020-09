Geen publiek meer welkom in aankomstzones van Tour de France, zondag zijn Grand Colombier en de Col de la Biche verboden terrein

De organisatie van de Tour de France liet vrijdagavond weten geen publiek meer toe te laten aan de aankomsten en dat hetzelfde protocol als in Parijs-Nice zal toegepast worden. Toeschouwers worden geweerd op 300 meter. Nu raakte ook bekend dat in de etappe van zondag tijdens de beklimming van de Grand Colombier en de Col de la Biche geen publiek is toegestaan. Dat werd vrijdagavond beslist door de prefectuur van de Ain omdat er de voorbije dagen een enorme toename is van het aantal coronabesmettingen.