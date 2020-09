De gouverneur van de Amerikaanse staat Californië Gavin Newsom trekt aan de alarmbel. Hij waarschuwt voor de gevaarlijke situatie waar de Verenigde Staten zich in bevindt. ‘Er is geen debat meer mogelijk over klimaatverandering’, zei hij.

Niet alleen de staat Californië staat in brand, heel de westkust van de VS moet afrekenen met de vlammen. Duizenden vierkante kilometer zijn al verschroeid, bijna 4.000 gebouwen werden vernield en tientallen mensen raakten gewond. Maar hoe groot is de omvang van deze branden precies? We zetten enkele cijfers op een rij.