Strengere regels in Tour: geen publiek bij de aankomst en op grote cols

Geen publiek meer bij de aankomsten én op zondag ook geen volk op de Grand Colombier en de Col de la Biche. De Tour de France wordt een pak minder aantrekkelijker voor de liefhebbers die op het terrein willen kijken.

De organisatie van de Tour de France liet vrijdagavond weten geen publiek meer toe te laten aan de aankomsten en dat hetzelfde protocol als in Parijs-Nice zal toegepast worden. Toeschouwers worden geweerd op 300 meter. De maatregel is genomen omdat de Tour de France de komende week regio’s aandoet die worden aangeduid als rood gebied. Door de nieuwe maatregel hoopt men massale bijeenkomsten te voorkomen, aangezien het aantal besmettingen in heel Frankrijk groeit.

Zaterdag kwam er nog een verstrenging bij: in de etappe van zondag zal tijdens de beklimming van de Grand Colombier en de Col de la Biche geen publiek mogen staan. Die laatste beslissing komt van de prefectuur van de Ain. Er is in de regio de voorbije dagen een enorme toename van het aantal coronabesmettingen.

‘De toegang tot de Col du Grand Colombier en de Col de la Fiche zal vanaf zaterdag op het middaguur tot zondagavond 20 uur verboden zijn. Geen enkele kijker, een manifestatie of verzameling van mensen wordt er toegestaan’, luidt het.

De Col de la Biche ligt op 45 km van de aankomst, op de col du Grand Colombier ligt de finish van de vijftiende etappe. Het peloton moet zondag ook over de Montée de la Selle de Fromenté maar deze col zou geen deel uitmaken van de beslissing van de prefectuur.