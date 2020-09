Forse stijging van besmettingen met bijna 30 procent

Tussen 2 september en 8 september is het gemiddelde aantal coronabesmettingen gestegen naar 588. Dat is een forse stijging met 29 procent tegenover de week voordien.

Voor de zevende dag op rij toont het gemiddelde aantal coronabesmettingen in ons land een stijging. De laatste dagcijfers, van maandag en dinsdag, tonen hoge cijfers: maandag werden 900 besmettingen gemeld, dinsdag 797. Dat is vergelijkbaar met de piek van de tweede golf, op 10 augustus. Toen werden 873 besmettingen gemeld op één dag.

Het totale aantal besmettingen sinds het begin van de epidemie komt uit op 91.537 gevallen.

Vrijdag was er nog sprake van een toename van 22 procent en sprak Steven Van Gucht van Sciensano van ‘een kleine versnelling in de toename’. Die versnelling lijkt zich dus verder door te zetten.

Ook het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames is verder gestegen naar 22,3, een stijging met 6,6 procent. In totaal zijn in ons land 19.239 opgenomen voor covid-19.

Het aantal doden blijft wel nog licht dalen, met 0,9 procent naar 2,6. Het totale aantal dodelijke slachtoffers staat nu op 9.919.

In ons land zijn er momenteel 63,5 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners (+8 procent).