Gent gaat ook bij Eupen de boot in

AA Gent heeft vrijdag de vijfde speeldag van de Jupiler Pro League geopend met een nieuwe nederlaag. Op bezoek bij Eupen gingen de Buffalo’s met 2-1 onderuit, hun vierde nederlaag in vijf duels.

Het duel in Eupen was de eerste competitiewedstrijd van het seizoen in België met supporters. Er waren conform de coronavoorschriften zo’n duizend toeschouwers aanwezig.

Gent startte aan de Kehrweg zonder aanvaller Roman Yaremchuk in de selectie, vermoeid na internationale verplichtingen en uit op een transfer.

Gent nam aanvankelijk het heft in handen in de Oostkantons. Chakvetadze vond na een weergaloze dribbel De Wolf op zijn weg en ook Kleindienst zag de Eupense goalie zijn kopbal redden.

Eupen lag onder, maar profiteerde tien minuten voor rust van een mindere periode van de bezoekers. Peeters vond voor doel sluipschutter Prevljak en die duwde de bal van dichtbij binnen, 1-0. Gent ontsnapte drie minuten later nog toen N’Dri na een rush in de handen van Roef trapte.

Na de pauze ging het al meteen opnieuw fout. Cools knikte acht minuten in de tweede periode een hoekschop van opnieuw Peeters binnen, 2-0. De kwieke N’Dri was even later dichtbij de 3-0, maar Gent kon rekenen op een sterke Roef. Op het uur keerde het Gentse geluk dan toch voor even. Kums vlamde vanuit het niets een afvallende bal voorbij De Wolf, 2-1.

Het ging een kwartier voor tijd echter opnieuw helemaal mis toen Ngadeu na onmin bij een hoekschop een kopstoot uitdeelde aan Amat. Ref Verboomen gaf meteen rood en Gent kon met z’n tienen verder. Er kwamen nadien nog kansjes aan beide zijden, maar er werd niet meer gescoord.

Eupen stijgt door haar eerste zege van het seizoen naar een voorlopige negende plaats met zes punten. Gent blijft als zestiende achter met drie punten.

Voor Gent is het een slechte generale repetitie voor het duel in de derde voorronde van de Champions League, dinsdag in de eigen Ghelamco Arena tegen Rapid Wien.