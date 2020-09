Shere Hite schonk vrouwen in de jaren zeventig hun seksuele revolutie, tot ongerustheid van sommige mannen. Ze overleed woensdag.

Als Cardi B vandaag openlijk over vrouwelijk genot kan rappen, dankt ze dat meer aan Shere Hite dan aan Masters & Johnson of Alfred Kinsey. De Nederlandse vertaling van haar Hite rapport (Een studie over ...