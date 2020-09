AB InBev heeft maandag verzoeningsvergadering gepland

Naar aanleiding van het sociaal conflict bij AB InBev in de brouwerij van Jupille is maandag een verzoeningsvergadering gepland. Dat bevestigt het bedrijf vrijdag.

Het bierbedrijf had bij de vakbonden aangedrongen op een nieuwe verzoeningspoging. De bonden hebben daar nu mee ingestemd, een verzoeningsvergadering is komende maandag gepland.

Bij AB InBev is een zwaar sociaal conflict bezig. Sinds vorige donderdag wordt in de brouwerij van het Luikse Jupille gestaakt, nadat er een reeks coronabesmettingen was opgedoken in de logistieke afdeling.

De vakbonden vinden dat het bedrijf te laat heeft gereageerd, de brouwer ontkent en dreigt met dwangsommen als de werking van de brouwerij wordt geblokkeerd. Het bedrijf spreekt ook over een onveilige situatie in Jupille, waar sprake zou zijn van een agressieve sfeer. Vakbond ABVV ontkent.

Eerder vrijdag lanceerde AB InBev een oproep voor een nieuwe verzoeningspoging, nadat een eerdere poging spaak liep.

‘We geloven nog steeds in de kracht van sociale dialoog en we dringen aan op een nieuwe verzoeningspoging, met alle partijen aanwezig. De kern van het debat is veiligheid en we zullen ook eens te meer rond de tafel aantonen dat onze maatregelen efficiënt waren. Veiligheid is onze gedeelde prioriteit. We hopen dat de sereniteit en de continuïteit snel kunnen terugkeren’, klonk het in een mededeling.