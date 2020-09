België stuurt nog geen medisch noodteam naar Lesbos, wel materiële hulp

Ons land gaat na de brand in het asielcentrum in Moria op het eiland Lesbos, dan toch geen medisch noodteam ter plaatse sturen. Dat werd donderdag nog aangekondigd, maar volgens minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin zijn de noden van de Grieken veranderd.

Het ging om een dertienkoppig team van artsen en verpleegkundigen, dat de Griekse gezondheidswerkers op Lesbos zou ondersteunen ‘om de meest getroffenen van passende zorg en behandeling te voorzien’, maar zij blijven voorlopig thuis. ‘De vraag van de Griekse autoriteiten is geëvolueerd. Het meest dringend is nu het sturen van materiaal, wat we ook gaan doen vanaf morgenochtend’, luidt het in een communiqué.

De minister wees er ook op dat België in contact blijft staan met de Griekse autoriteiten. Als zij hun vraag voor medische hulp zouden herhalen, dan zal er nieuw overleg plaatsvinden met de B-Fast-partners, aldus minister Goffin.

Foto: AFP

Vluchtelingen voeren actie op Lesbos

In het overbevolkte asielcentrum op Lesbos brak dinsdagnacht brand uit. Het kamp is helemaal verwoest en veel van de ruim 12.000 kampbewoners moesten de voorbije nachten buiten doorbrengen.

De Griekse autoriteiten zijn op Lesbos gestart met de bouw van tijdelijke tentenkampen, maar vrijdagochtend kwamen duizenden vluchtelingen op straat uit onvrede met de situatie. Zij vragen om zo snel mogelijk te kunnen vertrekken van het Griekse eiland. Zij hadden bordjes gemaakt met opschriften als ‘we willen vrijheid’ en ‘we willen geen nieuw kamp’.

Ook sommige eilandbewoners denken er zo over. Zij hebben wegblokkades opgetuigd omdat ze willen voorkomen dat opnieuw grote aantallen migranten worden gehuisvest op Lesbos. Uit voorzorg voerde Athene de politiemacht op. Er werd een bus aangevoerd met extra oproerpolitie en twee waterkanonnen.

Griekenland wil grotere rol EU bij opvang migranten

Griekenland wil dat de EU een ‘actievere’ rol gaat spelen bij de huisvesting van migranten op Lesbos. De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft gezegd dat er een nieuw kamp moet komen, maar benadrukte ook dat zijn land niet op oude voet verder wil gaan.

‘We zullen maximale Europese participatie bespreken’, zei Mitsotakis na een gesprek met vicevoorzitter Margaritis Schinas van de Europese Commissie. ‘Europese solidariteit kan niet beperkt zijn tot het managen van een crisis.’

Griekenland klaagt al langer dat andere EU-lidstaten te weinig doen om de zuidelijke landen te helpen waar de meeste migranten aankomen. ‘We kunnen de fouten uit het verleden niet herhalen’, zei de premier. In Moria waren ruim 12.000 migranten ondergebracht, veel meer dan de 2.800 personen waar het kamp voor bedoeld was.