Simon Yates tankt in Tirreno vertrouwen in aanloop naar de Giro: “Ik sta er goed voor”

De 28-jarige Simon Yates mocht op de top van Sassotetto tweemaal het podium op. Eerst omdat hij zijn solo van vier kilometer in de vijfde etappe van Tirreno-Adriatico netjes had afgerond en een tweede maal om de blauwe leiderstrui te gaan showen. De eindzege is evenwel nog niet binnen voor de Brit. Hij telt in het algemeen klassement slechts 16 seconden voorsprong op Rafal Majka en 39 seconden op Geraint Thomas. Het was de eerste zege van het seizoen voor Yates.

LEES OOK.Ritwinst en leiderstrui voor Simon Yates, Van der Poel ganse dag in de aanval

“Met de ploeg reden we een heel slimme wedstrijd en haakten we aan bij de mannen van EF Pro Cycling toen zij op kop van het peloton reden”, begon Yates zijn uitleg. “Ik voelde me goed en op zowat 4 kilometer van de eindmeet wou ik eens versnellen. Niemand slaagde erin om mij bij te benen en meteen kon ik naast de etappe ook nog eens de blauwe leiderstrui pakken.”

De laatste zege voor Simon Yates dateerde van de Tour de France van vorig jaar. Toen slaagde hij erin twee etappes, de eerste in Bagnères-de-Bigorre en de tweede in Foix, te winnen.

“Ik ben hier om op te bouwen met wat volgt in de Giro. Het is altijd zeer goed om in de voorbereiding een overwinning te behalen. Dat geeft een pak vertrouwen en je krijgt er een mentale opkikker van. Die leiderstrui? Afwachten waar het zal stranden, maar ik sta er wel goed voor. Deze Tirreno-Adriatico loopt wel tot en met maandag. Er volgt nog een zware bergetappe en een individuele tijdrit.”