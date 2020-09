Activisten lopen met kunstbeeld uit Nederlands Afrikamuseum

In het Afrika Museum van het Nederlandse dorp Berg en Dal, nabij Nijmegen, hebben vijf activisten op klaarlichte dag een kunstbeeld meegenomen. Het vijftal werd even buiten het domein gearresteerd.

Een collectief genaamd BOBISO MEDIA zette de beelden van het voorval gisteravond zelf online. Daarop is te zien hoe een vijftal franstalige activisten in het Afrika Museum van Berg en Dal een houten, Congolees grafbeeldje uit een halfopen glazen kast neemt en er vervolgens mee wegwandelt. ‘We nemen enkel mee wat aan ons toebehoort’, zegt een van de mannen voor de camera. ‘Deze kunst is geroofd door kolonialen. Ze hebben ons vernederd. Nu nemen wij terug wat spiritueel van ons is. We brengen alles terug naar huis. Het is ons erfgoed.’

Het gezelschap wandelt vervolgens al pratend voor de camera het park uit en stapt in de wagen. Maar omdat het museumpersoneel de roof al doorhad, zijn de slagbomen van de parking neergelaten. Het vijftal gaat te voet verder. Eenmaal op straat, arriveert de politie die de activisten arresteert. De betrokkenen blijven aangehouden.

Museumdirecteur Stijn Schoonderwoerd is blij met de afloop. ‘Het had zomaar kunnen uitlopen op een handgemeen. Het beeld is niet beschadigd en staat intussen weer veilig in de vitrine’, zegt hij tegenover NOS Radio 1. Volgens Schoonderwoerd ligt er inderdaad geroofde kunst in het museum en is kritiek niet noodzakelijk onterecht. Hij is bereid mee te werken wanneer iemand een object wil claimen.

Eerder ondernamen activisten ook soortgelijke actie in een museum in Parijs.