Cassatie bevestigt levenslange veroordeling van Duitse verpleger voor 85 moorden

De Duitse oud-verpleger Niels Högel ziet zijn levenslange gevangenisstraf voor 85 moorden ook bevestigd in cassatie.

Volgens Duitse media bevestigde het Bundesgerichtshof in Karslruhe vrijdag het eerdere oordeel van de rechtbank in Oldenburg van juni. Die achtte de 43-jarige Niels Högel schuldig aan 85 moorden op patiënten. Hij vermoordde zijn slachtoffers tussen 2000 en 2005 in klinieken in Oldenburg en Delmenhorst. In vijftien andere gevallen werd hij vrijgesproken. Högel had zelf 43 moorden bekend.

De man injecteerde zwaar zieke patiënten met medicijnen, die onder meer levensbedreigende hartritmestoornissen veroorzaakten. Volgens de aanklager deed hij dat om door zijn collega’s te worden geprezen als hij de slachtoffers met succes reanimeerde. Tientallen patiënten overleefden het echter niet.