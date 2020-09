Ceo mijngigant neemt ontslag na opblazen Aboriginalgrotten

In Australië neemt Jean-Sébastien Jacques, de ceo van mijngigant Rio Tinto, ontslag nadat hij enkele maanden geleden besloot tegen protest in enkele waardevolle grotten van Aboriginals op te blazen.

Jacques wordt al sinds mei bekritiseerd om het opblazen van twee eeuwenoude grotten in het west-Australische Pilbara. Rio Tinto, een ijzerertsontginner onder zijn bewind, werd eerder gewaarschuwd door traditionele Aboriginalleiders die het bedrijf wezen op de belangrijke betekenis van de Juukan Gorge rock shelters. Het grottencomplex wordt gezien als een van Australiës belangrijkste archeologische sites en zou al 46.000 jaar bewoond worden. Zo zijn er artefacten zoals een 28.000 jaar oud stuk gereedschap en een 4.000 jaar oude riem gemaakt uit menselijk haar gevonden. Het probleem? De hele site rustte bovenop een 8 miljoen ton wegende voorraad ijzererts met een marktwaarde van om en bij de 75 miljoen pond.

Jean-Sébastien Jacques Foto: AP

Mea culpa

Eerder dit jaar voerde het bedrijf na felle kritiek zelf een onderzoek naar wat precies op de site gebeurd was. ‘Wat in Juukan gebeurde was verkeerd en we verzekeren onszelf ervan dat de vernietiging van een site met zo’n uitzonderlijke archeologische en culturele betekenis nooit meer voorkomt tijdens een operatie van Rio Tinto’, zegt voorzitter Simon Thompson. Ondanks de publieke schuldbekentenis, wezen vele critici erop dat het bedrijf wel degelijk weet had van de hoge archeologische en culturele waarde van de grotten.

Nadat Jacques bonus van 2,7 miljoen pond al ingetrokken was, neemt hij nu ook ontslag. Hij zal wel nog tot maart aanblijven. Op veel begrip moeten het bedrijf in elk geval niet meer rekenen. Verschillende organisaties noemden de reactie van Rio Tinto al ‘traag en misleidend’.