Enkele BV’s bevinden zich in het oog van de storm nadat naaktbeelden van hen gretig gedeeld werden op sociale media en WhatsApp. Twee twintigers die het slachtoffer werden van het lekken van naaktfoto’s getuigen. ‘Ik kreeg berichten: “Ik heb gehoord dat jij een sletje bent.”’

Veerle (24): ‘Ik had er nooit bij stilgestaan dat die foto’s konden lekken’

Veerle* was veertien en zat in het tweede middelbaar toen haar naaktfoto’s zich door de school verspreidden. Ondertussen is ze ...