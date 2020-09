Geen fuiven, TD’s en cantussen tijdens eerste semester

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft een Vlaanderenbreed kader voor studentenactiviteiten klaar. Fuiven, TD’s en cantussen zijn definitief uitgesloten tijdens het eerste semester. Volgens de minister hebben de studentenconventen, -clubs en verenigingen zich ook geëngageerd om in het eerste semester geen klassieke studentendopen te organiseren.

Stad Leuven kwam eerder deze met een eigen kader voor studentenactiviteiten, maar al snel was duidelijk dat er een Vlaanderenbreed kader zou komen om uitwijkgedrag te voorkomen. Dat kader is er nu, laat onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) in een persbericht weten. ‘Studenten hebben houvast nodig voor activiteiten die zich voor en na de lesuren afspelen,’ zegt Weyts. ‘Eén kader voor heel Vlaanderen moet verwarring en uitwijkgedrag voorkomen. Activiteiten kunnen niet zomaar verplaatst worden naar een andere gemeente: overal dezelfde basisregels.’

In samenspraak met de studentenconventen, -clubs en -verenigingen, de Vlaamse Interuniversitaire Raad, de Vlaamse Hogescholenraad, de Vlaamse Vereniging van Studenten en viroloog Marc Van Ranst werd een Vlaanderenbreed kader overeengekomen.

‘Concreet komt er een activiteitenmatrix die aangeeft welke verschillende activiteiten onder welke voorwaarden veilig georganiseerd kunnen worden,’ laat Weyts weten. ‘Zo krijgen studenten en de verschillende (lokale) overheden bijvoorbeeld duidelijkheid over hoeveel mensen je kan uitnodigen naar een kotbijeenkomst, hoe een fakbar ingericht moet worden, wanneer sportwedstrijden kunnen doorgaan en welk protocol er nageleefd moet worden bij een praesidiumweekend.’

Een aantal activiteiten – fuiven, TD’s, cantussen en galabals– kunnen niet coronaproof georganiseerd worden en mogen alvast in het eerste semester niet doorgaan. ‘De studentenconventen, -clubs en verenigingen engageren zich bovendien om in het eerste semester nergens in Vlaanderen klassieke studentendopen te organiseren’, zegt Weyts. ‘Het eerste semester kan dan gebruikt worden om in alle rust het concept van de klassieke studentendopen te herdenken. Dit kan ook een kans zijn om de huidige negatieve perceptie van het ritueel te keren. ‘

Lokale overheden kunnen nog altijd bijkomende veiligheidsmaatregelen opleggen, benadrukt Weyts. ‘Hetzelfde geldt voor universiteiten en hogescholen, als de studentenactiviteiten plaatsvinden op campussen. Regels kunnen verstrengd of versoepeld worden naargelang de situatie verder evolueert.’

Hieronder vindt u de volledige matrix terug:

Matrix Studentenactiviteiten by