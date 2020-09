Demir veegt gewestelijk uitvoeringsplan van tafel voor behoud natuurgebied Groene Delle

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zet het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van de zone Zolder-Lummen-Zuid stop. Op die manier kan het populaire natuurdomein de Groene Delle behouden blijven.

‘De Groene Delle blijft de groene spons van Limburg.’ Met die woorden kondigt Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir het behoud van het populaire Limburgse natuurdomein aan. Het domein werd in 2015 via een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan herbestemd als industriezone voor de groeiende economische ontwikkeling in de regio. Maar dat was niet naar de zin van meer dan 38.500 burgers die een petitie aantekenden en minister onder druk zetten. ‘Afgelopen zondag trok ik mijn wandelschoenen aan en ging ik zelf wandelen tussen het veen- en sterrenmos van de Groene Delle. Een jonge papa deed er zijn ochtendloopje en sprak me aan. Met veel begrip voor de historiek vroeg hij me in eer en geweten de juiste keuze te maken voor de toekomst van zijn achtjarig zoontje. Hij sloeg nagels met koppen’, schrijft Demir op haar Facebookpagina.

Rolmodel in strijd tegen droogte

Het uitvoeringsplan, afkomstig van de Vlaamse regering van 2004, zal geschrapt worden, zo kondigt de Limburgse aan. ‘Intussen kijkt iedereen anders naar de Groene Delle, een gebied met veel biodiversiteit en met een grote sponsfunctie. Het domein is als het ware een rolmodel voor de strijd tegen droogte en voor de Blue Deal waarmee Vlaanderen investeert in meer ruimte voor water. Ook in de ondernemerswereld geven ze aan dat ze het compromis uit het verleden anno 2020 ‘niet meer zouden doen’ ‘, aldus Demir die meteen ook aangeeft meer te willen inzetten op watergebonden transport zoals binnenvaart en waterwegen. ‘Sommigen zullen dit een bocht noemen. Je kan het ook een politicus noemen die een openbaar onderzoek ernstig neemt en luistert naar mensen. Maar men mag dat framen zoals men wil. De Groene Delle is gered.’