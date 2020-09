Praat met je kind over sexting, maar hoe?

Ook kinderen krijgen online naaktbeelden te zien. Tieners delen soms ook beelden van zichzelf met een vertrouwenspersoon. Hoe praat je erover met je kind?

Sexting, het doorsturen van naaktbeelden van jezelf aan iemand in je omgeving, is niets nieuw. De mogelijke gevolgen als ze doorgestuurd worden naar anderen blijven even zwaar. Mediawijs, het kenniscentrum voor digitale en mediawijsheid van de Vlaamse overheid, geeft ouders die vaak niet met het fenomeen zijn opgegroeid raad. Want de kans dat een kind er op een of andere manier mee te maken krijgt is groot. Zo worden bijvoorbeeld op Tiktok niet alleen dansfilmpjes, maar soms ook minder gewenste beelden gedeeld.

Mediawijs raadt vooral aan om niet te wachten met uitleggen wat toestemming is. ‘Je kan je zoon of dochter al op heel jonge leeftijd aanleren dat je nooit iemand mag dwingen tot aanrakingen, naakt zijn,... En dat dit ook geldt in de online wereld.’ Dat geldt ook omgekeerd: je eigen grenzen aangeven is goed. Een kind zou al op jonge leeftijd zelf moeten kiezen welke aanrakingen hij of zij verkiest. Neen is neen. Afscheid nemen kan ook op een andere manier. Hoe ouder het kind, hoe uitgebreider dat gesprek over toestemming moet gaan. Praten over seks hoort er ook bij. Het kan jongeren later wapenen tegen sociale druk, ook online.

‘Aanvaard dat het bestaat’

Wat je best niet doet? Zeggen dat sexting niet mag. ‘Sexy beelden delen maakt deel uit van de seksuele leefwereld van jongeren’, zegt Mediawijs. ‘Als je als ouder aanvaardt dat het bestaat, dan kun je er met jongeren ook beter over praten.’ Denk ook niet te snel: mijn kind doet zoiets niet. Het kan aan de generatiekloof liggen. Bespreek bovendien niet alleen de extreme gevolgen van sexting met je kind. ‘Je tiener heeft aan die verhalen weinig boodschap’, benadrukt Mediawijs. ‘Zeg ook niet dat alle boodschappen sowieso doorgestuurd worden, want dat klopt gewoon niet volgens onderzoek. Voor tieners is vertrouwen net heel belangrijk in vriendschappen en relaties. En jongeren gaan daar steeds verstandiger mee om.’

Wat je wél kan doen is samen met je kind manieren zoeken om met die video’s en beelden om te gaan. Hoe je ze kan rapporteren, bijvoorbeeld. Nu de naaktbeelden van drie BV’s ook op Tiktok circuleren zou je kunnen afspreken om de app een paar dagen niet meer te gebruiken, tot de beelden minder worden gedeeld of zijn verwijderd.

Wat als je kind zelf slachtoffer wordt? Leg de schuld vooral niet bij je kind. Sexting hoort bij de leefwereld van jongeren. ‘Ik heb het nog zó gezegd’, helpt dan niet. Een vertrouwenspersoon, gespecialiseerde hulp of een klacht indienen mogelijk wel. Al ligt de keuze bij je kind.