Steven Van Gucht: ‘Spanje rood kleuren was geen lichtzinnige beslissing’

Het Nationaal Crisiscentrum ziet opnieuw een week met stijgende coronacijfers. Vooral twintigers worden tot de orde geroepen. Ook Belgen met een voorliefde voor Spanje moeten even op hun tanden bijten. ’We moeten vermijden dat het virus opnieuw hard toeslaat’.

Het Crisiscentrum meldt opnieuw een stijging van het aantal coronabesmettingen in ons land. Gemiddeld komen er dagelijks 547 nieuwe gevallen bij. Dat is een stijging van 22 procent tegenover de week daarvoor. Viroloog Steven Van Gucht spreekt zelfs over een ‘kleine versnelling van het virus’, met een hoogtepunt op maandag toen meer dan 800 nieuwe cases werden gemeld.

Twintigers

Volgens van Gucht kan dat ook samenhangen met het stijgend aantal testen. ‘Op die manier kunnen we meer gevallen identificeren.’ De besmettingsgraad blijft nog altijd het hoogst in de groep van twintigers. Van Gucht benadrukt dan ook dat zij goed moeten opletten, wil de oudere groep niet hervallen. ‘We moeten vermijden dat het virus daar hard toeslaat. Blijf de maatregelen volgen. Was of ontsmet uw handen, houd afstand en draag een mondmasker in contact met oudere personen.’

Op de kaarten is te zien hoe vooral in het westen van het land, en dan vooral in West-Vlaanderen, het virus terrein wint terwijl de cijfers in het oosten meer stabiliseren. Het Brussels gewest blijft ook een broeihaard. ‘Het gaat daar zelfs om de hoogste aantallen’, aldus Van Gucht. ‘Al moeten we ook zeggen dat er in die regio het meeste testen worden uitgevoerd. En toch: 5 procent van alle testen die in Brussel worden afgenomen, resulteert positief.’

Spanje

Van Gucht kwam ook nog even terug op de verschillende kleurcodes in Europa. Vooral voor Spanje ziet de situatie er beroerd uit. ‘We begrijpen dat dit voor veel Belgen hard aankomt. Veel mensen willen er overwinteren of nog snel op vakantie gaan. Maar de beslissing om het land rood te kleuren is niet lichtzinnig genomen. We spreken over een verhoogde viruscirculatie. Daarvoor kijken we naar verschillende factoren. Onder andere de stijgende trend en het aantal positieve testen geven aan dat het er niet goed uitziet voor Spanje.’

‘Begin augustus had ons land nog een van de hoogste besmettingsgraden van Europa. Die curve hebben we gelukkig kunnen afvlakken. Maar ik herhaal, het blijft belangrijk om de maatregelen te blijven volgen want in drie dagen kan alweer een verdubbeling plaatsvinden’, betoogt Van Gucht. ‘Als we iets geleerd hebben, dan is het wel dat ons gedrag invloed heeft op de verspreiding’, zegt woordvoerder van het Crisiscentrum Yves Stevens. ‘Iedereen moet helpen een dam opbouwen tegen dit virus. Het heeft geen zin om op school de maatregelen netjes op te volgen om vervolgens na school af te spreken met vrienden.’

Toneel

Stevens: ‘Misschien gaat u dit weekend naar een voetbalwedstrijd of toneelvoorstelling. Goed, deze sectoren mogen gesteund worden na de afgelopen periode. Maar zoals u deze sportieve of artistieke prestaties bewondert, zo moet u ook de maatregelen blijven respecteren. Denk aan de inspanningen die deze sectoren hebben geleverd om weer open te gaan.’