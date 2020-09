Rolstoeltennisser Joachim Gérard staat in halve finales US Open: “Dit is een spookplek”

Joachim Gérard neemt voor de zevende keer deel aan de US Open. De 31-jarige rolstoeltennisser uit Ukkel begon donderdag goed aan het toernooi met een zege in de eerste ronde van het enkel. Dat er door de coronapandemie geen toeschouwers welkom zijn, is ook voor hem wennen.

“Dit is een enorme omgeving, maar het lijkt nu wel een spookplek”, verklaarde de nummer vier op de ranking na zijn zege in drie sets tegen de Amerikaan Casey Ratzlaff (ITF 20). “Het is indrukwekkend om dit complex leeg te zien, ook al moet ik erkennen dat de organisatie goed geolied is. We hebben het geluk dat we de loges van het Arthur Ashe Stadium mogen gebruiken, maar toch is er geen sfeer. Al verandert er voor de rolstoeltennissers weinig. Wij zijn het gewoon om voor een beperkt publiek te spelen.”

Gérard betreurt wel dat hij slechts een begeleider bij zich heeft, zijn coach, terwijl de valide spelers er drie mogen hebben. “Er had echt wel iemand bij gekund om in de beste condities zo’n groot toernooi te kunnen afwerken. Maar soit, ik ben al blij opnieuw te kunnen spelen. Onze kalender oogt dit jaar heel mager. Na de US Open volgt Roland Garros, dat wordt voorafgegaan door een voorbereidingstoernooi. Dat is het. Het is zelfs niet zeker of de Masters, die normaal in Orlando worden gespeeld, kunnen doorgaan.”

Foto: BELGA

Gérard is niet tevreden ondanks zege

Gerard plaatste zich donderdag voor de halve finales van de US Open in het rolstoeltennis. De 31-jarige Brusselaar was na zijn zege in drie sets (4-6, 6-3 en 6-0) tegen de Amerikaan Casey Ratzlaff (ITF 20) echter allesbehalve tevreden.

“Ik had liever verloren met tien keer beter tennis dan te winnen op deze manier”, zei Gérard achteraf gedecideerd. “Ik wil morgen in mijn halve finale absoluut beter doen. We hebben de kans de US Open te spelen, ook al is het tenniscircuit in het rolstoeltennis nog niet officieel hernomen, en daar wil ik van profiteren. Dat was vandaag niet het geval. Ik was gespannen, bang me belachelijk te maken tegen een speler die minder sterk als mij wordt geacht. Hij heeft vandaag mooie dingen laten zien en ikzelf was nergens. Ik stoot enkel door dankzij mijn ervaring.”

Voor Gérard is het zijn tweede halve finale op Flushing Meadows. Voor een stek in de finale moet hij het vrijdag opnemen tegen de Japanse nummer één van de wereld, Shingo Kunieda. Hij telt een recordaantal van 23 Grand Slams op zijn palmares.

“Ik ben de enige die hem dit jaar heeft kunnen verslaan, op de Melbourne Open op de vooravond van de Australian Open”, aldus Gérard. “Zijn service is niet de beste, maar hij heeft zo’n harde slagen. Het is een heel complete speler en enorm constant in zijn spel. Zelfs als hij een slechte dag heeft, haalt hij een hoog niveau. Ik heb de wapens om hem te verslaan, maar dan mag ik hem niet in zijn ritme laten komen. Ik zal agressief moeten zijn. Het wordt een zware match morgen, maar ik heb zin om eindelijk mijn harde werk van tijdens de lockdown te tonen. Ik wil met opgeheven hoofd het terrein verlaten, zowel bij winst als verlies.”