Wallonië verkiest Legoland boven fabriek elektrische auto’s

De Waalse regering gaat voor een pretpark op de oude fabrieksterreinen van Caterpillar. De Chinese ­optie lijkt afgeschreven.

Geen Chinese fabriek voor elektrische wagens, maar een groot ­Lego-pretpark. Dat lijkt de ­bestemming te worden van de vroegere site van de machinebouwer Caterpillar in Gosselies. Legoland heeft in Europa al parken in Denemarken, Duitsland, Italië en het Verenigd ­Koninkrijk, en zou er nu ook een in Wallonië willen bouwen.

Dat is best een grote bocht. ­Sogepa, de financiële arm van het Waalse Gewest, had al 50 miljoen euro geïnvesteerd in de Thunder Power Holding, gevestigd op de Britse Maagdeneilanden (DS 20 oktober 2018). De Waalse overheid was niet gelukkig met die fiscaal vriendelijke vestigingsplaats, maar die bleek voor de Chinese autobouwer niet onderhandelbaar.

Elektrische stadswagen

De volledige investering in de ombouw van de fabriek werd op 175 miljoen euro geschat. Oorspronkelijk was het de ­bedoeling dat de Chloé, een kleine ­elektrische stadswagen met twee ­zitplaatsen, eind dit jaar al in Gosselies van de band zou lopen. In eerste ­instantie moest de vestiging aan 350 mensen werk bieden. Op termijn zouden dat er zelfs 4.000 zijn geworden. Want ook het ontwikkelingscentrum zou naar Gosselies komen, beloofde Thunder ­Power.

Sceptici plaatsten toen al vraagtekens bij de Chinese investering. Thunder Power moest op dat ogenblik nog zijn eerste auto verkopen. Bovendien hadden de Chinezen al eens ­een U-bocht gemaakt. ­Oorspronkelijk zou de Europese fabriek in Barcelona worden ­gebouwd. Maar nadat Wallonië ­bereid was gebleken 150 miljoen euro te inves­teren, keerden de Chinezen hun kar.

Uiteindelijk werd het Waalse steunbedrag teruggebracht naar 50 miljoen euro. Er kwamen ook snel berichten dat het project vertraging opliep. De bouw van de ­fabriek zou pas in 2021 beginnen en de productie was pas vanaf 2022 voorzien.

In een mededeling bevestigt de Waalse regering een bericht van LN24 en L’Echo dat ze onderhandelt met de Britse groep Merlin Entertainments over de komst van Legoland naar Gosselies. De gesprekken zitten nog in een ­studiefase.