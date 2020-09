Radiostem Peter Van de Veire, een van de drie BV’s van wie naaktfoto’s op sociale media en WhatsApp circuleren, heeft vanmorgen voor het eerst gereageerd op MNM: ‘Je vindt me een crimineel? Een pervert? Ga voor de spiegel staan.’

Tijdens de ‘Grote Peter Van de Veire’-ochtendshow op MNM las de presentator, een van de drie slachtoffers, een brief voor aan zijn luisteraars. Gisteren diende Stan Van Samang al een klacht in tegen onbekenden, omdat ook van hem naaktbeelden circuleren.

‘Lieve Luisteraar, fan, tegenstander, publiek, hater, MNM-fan’, begon Van de Veire. ‘Ik moet iets vertellen. Over het nieuws dat op sociale media intussen harder rondgaat dan covid-19.’

‘En dan? Dat ik en een paar andere mannelijke Bekende Vlamingen naaktbeelden van zichzelf hebben gemaakt in de privésfeer? Waarvan niemand weet hoe en in welke omstandigheden die gemaakt zijn. En waar niemand ook verder zaken mee heeft. Want stel je nu ’s voor dat iemand jouw telefoon vindt. En jouw beeldmateriaal ziet. Dat jij eigenlijk helemaal voor je eigen zelf had gemaakt. Of je vrouw. Of je man. Of iemand die je graag ziet. En die iemand vindt dat enorm boeiend en zelfs een beetje spannend om die beelden te delen met andere mensen. Die weer andere mensen kennen. Die ook weer andere mensen kennen. Zodanig dat het op alle schermen en schermpjes van heel de wereld eindigt. En plots word je het perverse mikpunt van spot en haat.’

‘Laat mijn gezin met rust’

Van de Veire ging ook in op de gevolgen voor zijn familie. ‘Stel je voor, je gaat naar de winkel met je zoon. Waar mensen je herkennen en zomaar poef, luid lachend obscene gebaren beginnen te maken, terwijl je zoon erbij staat. (...) ‘Dan is er mijn gezin. Onze familie. Al die krachtige en prachtige mensen rond ons. De omgeving. Die mensen die wij allemaal graag zien en die ons graag zien. En die hier totaal niet om gevraagd hebben. Ik vraag je terwijl ik je in de ogen kijk: laat die met rust. Heb je zin om te lachen? Gekke memes te maken of je overschot van tijd te vullen met gemene opmerkingen? Deel ze dan met ons. Bende pipo’s die we zijn hé? Maar deel dat niet met de mensen die we graag zien.’

Dat de gebeurtenissen zwaar aankomen wordt duidelijk uit de verklaring van Van de Veire: ‘Ik heb geroepen. Ik heb gehuild. Ik heb getierd wat een gigantisch kalf ik ben geweest.’ De radiopresentator herinnert delers van de beelden er nog aan dat ze strafbare feiten plegen. ‘De rechter je tot 5 jaar gevangenis veroordelen.’ Hij riep hen ook op om in de spiegel te kijken: ‘Je vindt me een crimineel? Een pervert? Een viezerik? Ga vandaag voor je spiegel staan. Kijk lang. Want jij wou toch die beelden zien? Ook een beetje pervers. Jij wou die doorsturen naar iedereen die je kent. Wel. Dat was pas echt crimineel.’

Op MNM zal vanmiddag om 16.15 uur een speciale uitzending over sexting te horen zijn. ‘Om ervoor te zorgen dat dit niet voor niks is geweest. Voor jonge mensen en minder jonge mensen.’ Van de Veire laat weten dat hijzelf verder niets meer wil zeggen over de gebeurtenissen. ‘Dat is privé en daar hoef ik verder ook niet op in te gaan.’

