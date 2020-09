Europa verscherpt zijn toon tegenover de Britten. Als Londen een deel van het scheidingsakkoord aan zijn laars lapt, kunnen juridische inbreukprocedures gestart worden. Het VK krijgt drie weken om zich te bezinnen.

De week die een doorbraak had moeten brengen in de Brexit-onderhandelingen, is geëindigd in een stellingenoorlog. De twee kampen hebben zich dieper ingegraven in het eigen gelijk. Gesproken wordt er nog ...