Burgemeester Portland verbiedt gebruik traangas

Agenten in het Amerikaanse Portland mogen voortaan geen traangas meer inzetten om menigtes uit elkaar te drijven. Dat heeft burgemeester Ted Wheeler beslist.

De beslissing gaat meteen in. In Portland zijn er - net als in vele andere grote Amerikaanse steden - protesten aan de gang tegen politiegeweld en racisme. Een witte man werd er doodgeschoten. ‘In de laatste honderd dagen zijn agenten teruggevallen op traangas als hun leven in gevaar was’, zei de Democratische burgemeester Wheeler. ‘We hebben iets anders nodig, en wel nu.’

Wheeler had zich eerder al kritisch uitgelaten over het gebruik van traangas, maar had het nooit verboden. Eind juli zat hij zelf in een groep mensen waar traangas naar gegooid werd. ‘Ik ga niet liegen: het is moeilijk ademen.’ Hij vond toen al dat het genoeg was en vond dat het de betogers alleen maar agressiever maakte.

‘Ik roep iedereen op om het geweld de kiem in te smoren’, zei Wheeler. ‘Ik begin. Het is tijd dat anderen meedoen.’ Hij vermeldde ook dat brandstichting, vandalisme en geweld ‘de maatschappij niet gaan veranderen’, en dat hij verwacht dat de politie mensen arresteert die dat gedrag vertonen.

Burgemeester Wheeler sprak zich in het verleden uit tegen Amerikaans president Donald Trump. Trump had hem zwak en zielig genoemd, maar Wheeler kaatste de bal terug: ‘Jouw campagne heeft haat en vitriool binnengebracht in ons prachtig land.’