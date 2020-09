België stuurt team van 13 mensen naar Moria met B-Fast

België stuurt een medisch team van dertien mensen naar het vluchtelingenkamp Moria om hulp te bieden na de vernietigende branden. Het gaat voornamelijk om artsen en verpleegkundigen.

Buitenlandse Zaken kondigt aan dat België een team van dertien mensen naar het vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos stuurt. Het zou vooral om artsen en verpleegkundigen gaan. Na de explosie in het Libanese Beiroet zeiden bronnen volgens Knack echter dat B-Fast geen internationale licentie meer had.

Moria werd geteisterd door meerdere branden in de nacht van dinsdag op woensdag. De branden zouden aangestoken zijn. In het kamp is plaats voor 2.800 mensen, maar tot voor enkele dagen leefden er meer dan 12.000 migranten. Velen van hen worden nu opgevangen op schepen en in tenten.

Het team zal de Griekse gezondheidswerkers ondersteunen ‘om de meest getroffenen van passende zorg en behandeling te voorzien in het kader van de covid-19-pandemie’, licht minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin toe.

Het Belgische team zal monsters nemen en tests uitvoeren en expertise verstrekken in triagestations. Ook zullen ze opleidingen verzorgen op het gebied van hygiënemaatregelen. Naast het medische team zal het C-130-transportvliegtuig ook dekens en slaapzakken meenemen.

Frankrijk en Duitsland werken aan een gemeenschappelijk plan om (voornamelijk minderjarige) vluchtelingen op te vangen.