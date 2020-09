Delphine Boël wil titel van ‘prinses van België’

Het Brusselse hof van beroep zal ten laatste op 29 oktober zijn arrest vellen in de zaak Boël. Het gaat niet langer om het wettelijke vaderschap, wel om de koninklijke titels.

Op die zitting is gepleit over de vraag van Delphine Boël om de achternaam van haar wettelijke vader te dragen, en de titels ‘Hare Koninklijke Hoogheid’ en ‘prinses van België’. Dat hebben de advocaten van Delphine Boël en koning Albert donderdagnamiddag meegedeeld na afloop van de laatste zitting in het dossier. Koning Albert betwist het wettelijke vaderschap niet langer.

‘Die titels zijn zaken die haar toekomen, net zoals ze toekomen aan de andere kinderen van koning Albert’, zegt meester Marc Uyttendaele. ‘Het kan niet dat mevrouw Boël niet op dezelfde manier zou behandeld worden als de andere kinderen.’

Volgens de advocaten van koning Albert is het niet aan het hof van beroep om zich over die vragen uit te spreken, maar is dat een bevoegdheid van de uitvoerende macht, en zou Delphine Boël dus administratieve stappen moeten ondernemen om die eisen ingewilligd te zien.