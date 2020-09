Tienen Vooruit en Vooruit Tienen: naamsverandering SP.A zorgt voor verwarring

De naamsverandering bij sp.a zorgt voor verwarring in Tienen. Sp.a Tienen wordt zo Vooruit Tienen, maar in de Vlaams-Brabantse stad bestaat al een partij met de naam Tienen Vooruit.

‘Wij blijven Tienen Vooruit’, zegt Els Moyens, voorzitter van de partij. Nele Daenen, fractieleider van sp.a Tienen, sluit niet uit dat de naam van haar partij uiteindelijk nog wordt veranderd in ‘sp.a VOORUIT’.

Tienen Vooruit bestaat al sinds 2017. ‘Ergens zijn we wel geflatteerd’, lacht voorzitter Els Moyens. ‘Toen Connor Rousseau zijn plannen uit de doeken deed, over breed aan politiek willen doen, dachten we bij onszelf: dit doen wij hier al drie jaar.’

Vuurrood en donkerblauw

Tienen Vooruit is naar eigen zeggen niet in een politieke kleur te vatten. ‘Wij pakken alle problemen pragmatisch aan. Soms zijn we vuurrood, dan weer donkerblauw’, aldus Moyens. De partij zit samen met sp.a in de oppositie in de Tiense gemeenteraad.

De fractieleider van sp.a, Nele Daenen, zegt zelf ook ietwat verrast te zijn door de beslissing van het nationale bestuur. ‘Het ging wel de ronde, maar we wisten tot gisteren ook niet dat er voor de naam VOORUIT gekozen zou worden. Het is inderdaad verwarrend, en wij zullen ons nu dus vooral inhoudelijk proberen onderscheiden. En een goede communicatie is natuurlijk ook belangrijk.’

Daenen sluit zelfs niet uit dat de partijnaam uiteindelijk naar ‘sp.a Vooruit’ of ‘Vooruit sp.a’ wordt veranderd. ‘We moeten dat nog bekijken met het bestuur, maar het is een mogelijke optie.’