Voortvluchtige Belgische kinderverkrachter opgepakt in Malaga

De Spaanse politie heeft afgelopen zondag de voortvluchtige Belgische pedofiel Goffrey J. (42) opgepakt in Malaga, op vraag van het Antwerpse gerecht. De man uit Olen werd in 2009 veroordeeld voor de verkrachting van twee twaalfjarige meisjes, maar kon afgelopen zomer ontkomen uit een psychiatrische kliniek.

De Spaanse politie pakte Goffrey J. afgelopen zondag op nadat ze al het hele weekend voor hem op de loer hadden gelegen. Ze wisten na een tip van de Belgische politie dat Goffrey J. in Malaga was, maar de Belg had geen vast adres: hij sliep in zijn wagen.

Daarom hielden ze verschillende adressen in het oog: een tankstation, een restaurant en het huis van iemand die hij kende.

Hervallen pedofiel

Goffrey J. werd in april 2009 door de rechtbank van Turnhout tot zeven jaar cel veroordeeld voor de verkrachting van twee twaalfjarige meisjes. Hij verbleef in 2009 bij een familie in Arendonk. Daar vergreep hij zich aan de twaalfjarige dochter van het gezin. Via dat meisje leerde hij nog een ander twaalfjarig meisje kennen. Met haar gebeurde hetzelfde.

De rechtbank tilde zwaar aan de feiten. Vooral omdat Goffrey J. in 2004 ook al tot vijf jaar cel was veroordeeld voor zedenfeiten met minderjarigen. Hij had die straf helemaal uitgezeten, maar meteen na zijn vrijlating verkrachtte hij opnieuw een slachtoffer.

Om zeker te zijn dat de man niet zou hervallen, legde de rechter hem naast de zeven jaar cel ook twintig jaar ter beschikkingstelling op.

Gevlucht uit psychiatrische kliniek

Goffrey J. vroeg en kreeg enkele jaren geleden een voorwaardelijke vrijlating. Hij had toen opnieuw bijna zijn hele straf uitgezeten. De Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank oordeelde dat hij de gevangenis uit mocht, op voorwaarde dat hij zich zou laten behandelen in een psychiatrische kliniek.

Hij zou geruime tijd in het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Lucia in Sint-Niklaas verbleven hebben. Op 30 juli 2020 sloeg hij daar op de vlucht.

De strafuitvoeringsrechtbank oordeelde op 31 augustus dat ze geen risico wilde lopen. Met een vonnis werd zijn voorwaardelijke vrijlating ingetrokken. Het Antwerpse parket stuurde daarop een Europees aanhoudingsbevel naar de Spaanse politie.

Goffrey J. zal bij zijn aankomst in België zijn resterende straf moeten uitzitten. Dat is voor alle duidelijkheid nog acht dagen. Maar door beslissing van de rechter tot terbeschikkingstelling, kan hij nu nog twintig jaar opgesloten blijven.